(PLO)- Hơn 200 người dân đã tham gia buổi tuyên truyền và diễn tập PCCC tại khu vực Chợ đêm An Sương do UBND phường Tân Hưng Thuận tổ chức.

Video: Hàng trăm người tham gia diễn tập PCCC ở Chợ đêm An Sương

Chiều ngày 15-12, UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12 tổ chức hội nghị tuyên truyền và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại khu dân cư và các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn.

Tham dự có lãnh đạo UBND phường, đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận 12, 21 tổ liên gia PCCC cùng với hơn 250 người dân bảy khu phố bao gồm cả hộ kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao.

UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12 tổ chức Hội nghị Tuyên truyền và thực tập phương án PCCC&CNCH tại khu dân cư và các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Ảnh: NT

Phía UBND phường, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận 12 thực hiện ba nội dung gồm tuyên truyền về PCCC, hướng dẫn sử dụng thiết bị PCCC và diễn tập PCCC.

Sau khi tuyên truyền về PCCC, hơn 200 người dân đã được cơ quan chức năng hướng dẫn cách sử dụng bình cứu hỏa mini để tiếp cận, dập lửa.

Cuối cùng là diễn tập PCCC với tình huống giả định là xảy ra cháy tại một ki ốt trên địa bàn phường.

Theo tình huống giả định, khoảng 15 giờ 30 phút, một đám cháy bùng lên tại ki ốt kinh doanh ở khu vực Chợ đêm An Sương (hay còn gọi là công viên vui chơi, giải trí ẩm thực An Sương).

Các lực lượng và người dân được hướng dẫn cách thức sử dụng bình cứu hỏa mini dập lửa. Ảnh: NT

Sau khi phát hiện khói lửa, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng có mặt, huy động bình cứu hỏa mini và phương tiện khống chế. Ngay sau đó, lực lượng gồm công an, quân sự phường và các bảo vệ dân phố cũng có mặt triển khai công tác cứu hỏa.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông các tuyến đường trước Chợ đêm An Sương, hướng dẫn thoát nạn, cấp cứu cho người bị thương và dập lửa, chống cháy lan.

Có hơn 200 người dân được hướng dẫn cách sử dụng bình cứu hỏa mini. Ảnh: NT

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận 12 cũng huy động hai xe nước cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy sau ít phút.

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận cho biết, trước đó, phường đã có kế hoạch tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lực lượng cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng quân sự, tổ liên gia PCCC, ban quản trị các lô chung cư và các tiểu thương trên địa bàn.

Hàng trăm người cũng diễn tập PCCC tại khu vực Chợ đêm An Sương. Ảnh: NT

“Việc thực hiện kế hoạch nhằm làm tốt phong trào toàn dân PCCC, nâng cao hiệu quả hoạt động PCCC, phối hợp lực lượng liên quan giải quyết hiệu quả và hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn” – ông Ẩn nói.

Nguyễn Tân