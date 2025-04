Triệt phá đường dây lợi dụng shipper để giao ma túy 22/04/2025 17:54

Ngày 22-4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã triệt xóa thành công đường dây ma tuý liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Tang vật trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: CA

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tỉnh Bình Phước đã phát hiện đường dây hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, TP.HCM…, với nhiều thủ đoạn, quy luật hoạt động rất tinh vi và liều lĩnh.

Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an đã bắt giữ được nhiều người trong đường dây mua bán ma túy này.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người, tạm giữ hình sự 6 người để tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an thu giữ khoảng 55 kg ma tuý các loại, 1 khẩu súng ngắn và nhiều tang vật có liên quan...

Công an tỉnh Bình Phước cho biết nhóm buôn ma túy vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Sau đó, lợi dụng không gian mạng và các ứng dụng giao hàng nhanh (xe ôm công nghệ) để giao ma túy.

Khi có người cần mua ma túy số lượng từ 1 kg trở lên thì chúng sẽ sử dụng mạng xã hội để liên lạc chỉ đạo giao hàng qua shipper.

Được biết, chuyên án có sự phối hợp của Công an tỉnh Bình Phước; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); Công an TP.HCM; Công an tỉnh Bình Dương.