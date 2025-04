Lâm Đồng: Triệt phá 2 vụ mua bán ma túy, thu giữ nhiều tang vật 19/04/2025 23:15

Ngày 19-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa phối hợp với Công an Phường 3 và Công an Phường 11 (TP Đà Lạt), triệt phá hai vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Qua đó, bắt giữ 3 nghi phạm và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Bùi Quất Cường bị bắt quả tang mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn TP Đà Lạt.

Đây là kết quả từ đợt cao điểm tổng rà soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Trong đó, PC04 đã tăng cường lực lượng trinh sát, phối hợp công an địa phương bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 16-4, tại đường Xuân Thành (tổ Tự Tạo 1, Phường 11, TP Đà Lạt), lực lượng chức năng đã bắt quả tang Bùi Quất Cường (30 tuổi, ngụ Phường 11) đang mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật ma túy thu giữ khi khám xét nơi ở của Cường.

Khám xét nhanh tại chỗ, công an thu giữ 9 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá (Cường khai nhận là ma túy đá), cùng 4 vật thể có hình dạng giống súng và nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy.

Số vũ khí nghi vấn đang được cơ quan chuyên môn trưng cầu giám định.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người không rõ lai lịch để bán kiếm lời.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra một địa điểm tại hẻm 21 An Bình (Phường 3, TP Đà Lạt), bắt quả tang Nguyễn Văn Phong (35 tuổi) và Võ Thị Ngọc Huyền (31 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên) đang thực hiện hành vi tương tự.

Phong và Huyền tại thời điểm bị bắt.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 7 gói nilon chứa tinh thể trắng (cả hai khai nhận là ma túy đá), một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều vật dụng liên quan đến việc phân chia, đóng gói ma túy.

Tại cơ quan công an, cả Phong và Huyền đều thừa nhận hành vi phạm tội, khai số ma túy bị thu giữ dùng để bán kiếm lời.

Hiện 3 người đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

PC04 Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc ma túy và các mối quan hệ liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.