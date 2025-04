Cảnh sát bắt quả tang khi người đàn ông đang bán ma túy 20/04/2025 10:36

Ngày 20-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an phường Cẩm Nam, TP Hội An vừa phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hữu Hùng (57 tuổi, ngụ phường Cẩm Nam) khi đang mua bán trái phép chất ma túy.

Cảnh sát bắt quả tang khi ông Nguyễn Hữu Hùng (bên phải) đang bán ma tuý cho người khác. Ảnh: CA

Trước đó, Công an phường Cẩm Nam phát hiện ông Hùng có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Chiều 18-4, công an ập vào, bắt quả tang ông Hùng đang bán ma túy cho PDH (35 tuổi, ngụ phường Cẩm Châu, TP Hội An).

Ông Nguyễn Hữu Hùng (bên phải) cùng người mua ma túy đều dương tính với chất ma túy. CA

Khám xét nơi ở của ông Hùng, công an thu giữ hơn 145 g nghi ma túy cần sa cùng một số tang vật liên quan. Qua test nhanh, công an xác định cả hai người trên đều dương tính với chất ma tuý.

Công an phường Cẩm Nam lập hồ sơ, bàn giao vụ việc cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra.