4 thanh niên bị khởi tố vì gây rối sau tiệc sinh nhật 22/04/2025 17:45

Ngày 22-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Văn Trần Thúy Vy (19 tuổi), Lý Ngọc An (18 tuổi), Nguyễn Văn Tú (17 tuổi) và Trần Gia Huy (18 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, tối 19-10-2024, Huy tổ chức sinh nhật tại một quán nhậu ở phường 5, TP Trà Vinh.

Khi ra về, nhóm của Huy bị một nhóm khác khiêu khích. Do có mâu thuẫn từ trước, Huy cùng 13 người rượt đuổi gây mất an ninh trật tự.

Không đuổi kịp, nhóm này tiếp tục mang theo hung khí đến nhà một số người để chửi bới, đập phá tài sản và hẹn đánh nhau.

Gây rối trật tự công cộng sau tiệc sinh nhật, 4 thanh niên bị khởi tố. Ảnh: PH

Công an đã thu giữ nhiều tang vật như dao tự chế, gậy ba khúc, ống tuýp sắt, gạch... Các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo công an, đa phần nhóm gây rối trên là học sinh, thanh thiếu niên.

Công an đề nghị quý phụ huynh cần giáo dục, quản lý con em mình tránh các trường hợp xảy ra vi phạm pháp luật. Khi người dân phát hiện trường hợp vi phạm, kịp thời báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.