Toàn cảnh vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ ở TAND Cấp cao Đà Nẵng 26/08/2025 19:00

(PLO)- Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đề nghị truy tố 28 bị can, gồm nhiều cựu phó chánh án, thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư... với các tội danh đưa, nhận và môi giới hối lộ.

Vừa qua, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có kết luận điều tra vụ án: Đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ, xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đề nghị truy tố 28 bị can, gồm nhiều cựu thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư...

Trong số 28 bị can, có 19 bị can đang bị tạm giam, 9 bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Từ năm 2024 đến nay, vụ án trên đã nhiều lần được tách, nhập, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Cựu phó chánh án, thẩm phán nhận hối lộ

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm việc tại TAND Cấp cao Đà Nẵng hồi năm 2024. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã đề nghị truy tố 17 bị can về tội môi giới hối lộ; 7 bị can về tội đưa hối lộ; 4 bị can về tội nhận hối lộ.

Nhóm 4 bị can bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, có hai người từng là Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng gồm: Phạm Việt Cường (51 tuổi) và Phạm Tấn Hoàng (59 tuổi).

Ông Cường bị cáo buộc nhận hối lộ 970 triệu đồng liên quan hai vụ án hình sự và ba vụ án dân sự. Ông Hoàng bị cáo buộc nhận 220 triệu đồng liên quan một vụ án hình sự và một vụ án dân sự.

Cùng bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, có hai bị can khác công tác tại TAND tỉnh Đắk Lắk, họ gồm: Nguyễn Tấn Đức (54 tuổi), cựu thẩm phán, cựu Chánh tòa Hình sự và ông Vũ Văn Tú (51 tuổi), cựu thẩm phán.

Trong đó, ông Đức bị cáo buộc nhận hối lộ 315 triệu đồng, trong đó nhận 45 triệu đồng để ra quyết định hoãn phiên tòa, nhận 270 triệu đồng để giúp hai bị cáo trong vụ đánh bạc hưởng án treo.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định, ông Tú được hưởng lợi 40 triệu đồng. Do đó, ông Tú là đồng phạm với ông Đức trong việc nhận hối lộ số tiền 270 triệu đồng.

Nữ phó phòng nhận môi giới hối lộ 15 vụ án

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định bà Nguyễn Thị Nga (43 tuổi), cựu Phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã nhận môi giới hối lộ hơn 8,6 tỉ đồng để móc nối, can thiệp đến 15 vụ án ở các tỉnh thành.

Hình ảnh ghi nhận Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm việc tại TAND Cấp cao Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Trong đó, bà Nga nhận môi giới số tiền 2,9 tỉ đồng của ông Dương Anh Sơn (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn vật tư Nông nghiệp Khánh Hòa) để liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Anh, giúp xem xét giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án của Công ty K-Homes đối với bản án số 01/2021/KDTM-PT ngày 9-3-2021 và bản án số 08/2022/KDTM-PT ngày 30-11-2022 của TAND tỉnh Khánh Hòa tại TAND Tối cao.

Theo điều tra, sau khi đã chi 2,9 tỉ đồng nhưng không đạt được kết quả theo yêu cầu, ông Dương Anh Sơn đòi lại tiền.

Ngày 13-8-2024, ông Nguyễn Ngọc Anh và bà Nga giao lại 2,9 tỉ đồng đã nhận thì bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang.

Cũng theo KLĐT, bà Nga còn nhận môi giới số tiền 1,5 tỉ đồng của ông Nguyễn Hữu Thanh (cựu kiểm sát viên, cựu trưởng phòng 2, VKSND tỉnh Đắk Lắk) để liên hệ với TAND cấp cao tại Đà Nẵng, nhờ giúp xét xử phúc thẩm cho các bị cáo: Nguyễn Thị Yến Phi, Phạm Văn Hồng, Nguyễn Văn Hiếu, Hoàng Thị Hương được hưởng án treo trong vụ án đánh bạc.

Còn bà Nguyễn Thị Minh Phương (44 tuổi), cựu thư ký, cựu trưởng phòng hành chính tư pháp (thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), bị cáo buộc đã nhận môi giới hối hộ số tiền 900 triệu đồng để tác động đến 3 vụ án khác nhau.

Điển hình, bà Phương đã nhận 300 triệu đồng của chị em bà KTL (Gia Lai), để giúp tác động, giảm án tù cho hai con trai của bà L trong một vụ án giết người.

Sau đó, bà Phương tiếp tục nhận 300 triệu đồng của chính bà L để giúp bà này được hưởng án treo liên quan một vụ đánh bạc xảy ra tại tỉnh Gia Lai.

Ngoài 28 bị can trên, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của nhiều người liên quan.

Đối với các bản án, quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, quyết định giám đốc thẩm liên quan, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết đã có văn bản gửi Vụ công tố và kiểm sát xét xử hình sự, Vụ kiểm sát án dân sự và Vụ kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại (cùng thuộc VKSND Tối cao) đề nghị xem xét lại theo quy định.