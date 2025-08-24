3 cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk bị điều tra vì liên quan bản án xử vụ đánh bạc 24/08/2025 18:58

(PLO)- Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang điều tra, làm rõ hành vi của 3 cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk liên quan bản án phúc thẩm xử vụ đánh bạc.

Theo Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ đối với 3 cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk và những người liên quan đến vụ việc xử cho nhiều bị cáo trong một vụ án đánh bạc hưởng án treo.

3 thẩm phán cùng "nhúng tay" một vụ án đánh bạc

Theo kết quả điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, ngày 28-12-2023, TAND TP Buôn Ma Thuột (nay là TAND khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk) ban hành bản án hình sự sơ thẩm số 388/2023/HSST.

Trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: T.T

Theo bản án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Vũ Đức Quang, Võ Thanh Bình, Đỗ Thành Tân cùng mức án một năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Ngoài ra còn tuyên án đối với 13 bị cáo khác.

Chủ tọa phiên tòa trên là ông Trần Duy Đức (lúc đó là Phó Chánh án TAND TP Buôn Ma Thuột).

Sau đó, nhiều bị cáo trong vụ án trên kháng cáo, xin giảm hình phạt hoặc hưởng án treo.

Ngày 4-3-2024, ông Nguyễn Tấn Đức (lúc đó là Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk) được phân công làm chủ toạ, thụ lý xét xử phúc thẩm.

Ngày 15-4-2024, ông Trần Duy Đức gửi thông tin của các bị cáo Nguyễn Vũ Đức Quang, Đỗ Thành Tân, Võ Thanh Bình qua tin nhắn Zalo cho ông Hoàng Kim Khánh (lúc đó là Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) để nhờ ông này liên hệ, xin cho họ hưởng án treo.

Ngày 22-4-2024, ông Hoàng Kim Khánh đã thông tin về các bị cáo nói trên cho ông Nguyễn Tấn Đức để nhờ xét xử phúc thẩm cho họ hưởng án treo. Ông Đức trả lời để nghiên cứu hồ sơ rồi báo lại.

Vẫn theo điều tra, ngày 6-5-2024, ông Trần Duy Đức đem 450 triệu đồng đưa cho ông Hoàng Kim Khánh. Sau đó, ông Khánh đã đưa cho ông Nguyễn Tấn Đức 250 triệu đồng và được yêu cầu giữ lại 200 triệu đồng để đưa cho bà Nguyễn Thị Nga (lúc đó là Phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng).

Cùng ngày hôm đó, Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk ký quyết định thay đổi thẩm phán chủ toạ phiên tòa sang ông Vũ Văn Tú (lúc đó là Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk).

Ông Khánh khai, sau khi thay đổi thẩm phán, ông Nguyễn Tấn Đức đã đưa lại 250 triệu đồng và dặn đến gặp thẩm phán Tú để xin cho các bị cáo liên quan hưởng án treo.

Trong lúc cả ba thẩm phán của TAND tỉnh Đắk Lắk ngồi uống nước, ông Khánh có đặt vấn đề nhưng ông Tú không đồng ý vì cả ba bị cáo xin hưởng án treo đều có nhân thân xấu. Nếu xử án treo thì VKSND tỉnh Đắk Lắk và VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng sẽ kháng nghị hủy án.

Lúc này, ông Nguyễn Tấn Đức nói ông Khánh liên hệ với bà Nguyễn Thị Nga, để nhờ VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng và VKSND tỉnh Đắk Lắk không kháng nghị bản án của ông Vũ Văn Tú. Sau đó, ông Khánh đã đưa cho ông Tú 250 triệu đồng.

Đến ngày 16-5-2024, ông Tú không đồng ý với ông Khánh do trong vụ án bị cáo Quang, Bình và Tân đều phạm tội tổ chức đánh bạc. Trong đó, bị cáo Quang vai trò đầu vụ.

Ông Khánh sau đó tiếp tục gọi điện cho bà Nga, nhờ người này tác động để ông Tú yên tâm xét xử. Đồng thời, ông Tú cũng gọi cho bà Nga để nhờ bà này liên hệ với VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng và VKSND tỉnh Đắk Lắk không kháng nghị bản án của mình.

Theo Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, quá trình điều tra, bà Nga khai đã gọi điện cho người có thẩm quyền để tác động, không kháng nghị bản án của ông Tú.

Xử cho nhiều bị cáo được hưởng án treo

Ngày 20-5-2024, TAND tỉnh Đắk Lắk (do ông Vũ Văn Tú làm chủ toạ) ban hành bản án hình sự phúc thẩm số 94/2024/HSPT, tuyên xử các bị cáo: Nguyễn Vũ Đức Quang, Võ Thanh Bình, Đỗ Thành Tân…được hưởng án treo; một bị cáo khác bị phạt cải tạo không giam giữ.

TAND tỉnh Đắk Lắk, nơi các ông Tú, Đức, Khánh từng công tác. Ảnh: T.T

Sau phiên phúc thẩm, ông Tú sử dụng tài khoản của vợ chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Nga. Ông Hoàng Kim Khánh cũng dặn vợ chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của bà Nga.

Theo Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, tại phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án trên, VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị không cho các bị cáo liên quan được hưởng án treo.

Ngày 24-2-2025, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị huỷ một phần bản án hình sự phúc thẩm số 94/2024/HSPT ngày 20-5-2024, của TAND tỉnh Đắk Lắk về phần hình phạt đối với các bị cáo: Nguyễn Vũ Đức Quang, Võ Thanh Bình, Đỗ Thành Tân,…

Đồng thời, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị giữ nguyên hình phạt của bản án hình sự sơ thẩm số 388/2023/HS-ST ngày 28-12-2023 của TAND TP Buôn Ma Thuột.

Ngày 28-4-2025, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, chấp nhận kháng nghị của VKSND cùng cấp, tuyên hủy một phần bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk về phần hình phạt đối với các bị cáo trên.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định, ở vụ án trên bà Nguyễn Thị Nga đã có hành vi môi giới hối lộ số tiền 400 triệu đồng (200 triệu đồng của ông Vũ Văn Tú; 200 triệu đồng của ông Hoàng Kim Khánh).

Đối với hành vi của ba cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, gồm: Nguyễn Tấn Đức, Vũ Văn Tú và Hoàng Kim Khánh, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang tiếp tục xác minh, làm rõ.