Tòa tuyên án 2 cựu kiểm sát viên tham gia chạy án 27/10/2025 18:28

(PLO)- HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan tư pháp nên đã tuyên một bản án nghiêm khắc.

Chiều 27-10, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 2 cựu kiểm sát viên tham gia chạy án.

Bị cáo Lê Thị Khánh Vân, cựu phó Phòng thuộc VKSND tỉnh Lào Cai bị tuyên phạt 9 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Phạm Thị Thu, cựu phó phòng thuộc Vụ 9 VKSND Tối cao bị tuyên phạt 3 năm tù về tội môi giới hối lộ.

Cùng vụ án, bị cáo Vương Anh Thư (Giám đốc Công ty Thương mại và Xây dựng Lộc Phát) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội môi giới hối lộ và 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Bị cáo Cao Quang Hưng (nhân viên Công ty Dược phẩm Trung ương 2) bị phạt 3 năm tù vì tội môi giới hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan tư pháp, gây mất trật tự, mất niềm tin của Nhân dân. Các bị cáo đều có nhận thức đầy đủ, biết hành vi mình làm trái công vụ vẫn cố tình thực hiện.

Tòa nhận định vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, mỗi hành vi là một mắt xích, tiền đề cho các bị cáo khác phạm tội. Việc xét xử các bị cáo với bản án nghiêm khắc để răn đe chung là cần thiết, song vẫn xét các tình tiết giảm nhẹ về thành tích, nhân thân, sự ăn năn hối cải và đã được gia đình nộp khắc phục hậu quả toàn bộ vụ án.

Phiên tòa diễn ra từ ngày 22-10 nhưng phải tạm dừng sau phần xét hỏi do một thẩm phán có vấn đề về sức khoẻ, nay mới tuyên án.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Thái và 9 người thân là bị cáo trong vụ án chống người thi hành công vụ do TAND thị xã Sa Pa (Lào Cai) xét xử sơ thẩm vào tháng 2-2023, bị tuyên phạt tù giam và phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Với mong muốn được chuyển từ hình phạt tù giam sang hưởng án treo và miễn trách nhiệm hình sự cho người thân trong gia đình, ông Nguyễn Văn Thái đã liên hệ chuyển tiền cho Vương Anh Thư số tiền 3,5 tỉ đồng để nhờ giúp chạy án.

Sau đó, thông qua Vương Anh Thư, Cao Quang Hưng, Phạm Thị Thu, trường hợp của gia đình ông Thái đã đến tay cựu kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân. Bà Vân đã nhận 2 tỉ đồng và giúp 5 người trong gia đình ông Thái được hưởng án treo.

Trong phần xét hỏi, 2 cựu kiểm sát viên thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu. Bị cáo Phạm Thị Thu khai thông qua bị cáo Cao Quang Hưng nên biết trường hợp gia đình ông Thái.

Còn bị cáo Lê Thị Khánh Vân, bà Thu quen biết từ trước. Bà Thu đã lên tận Lào Cai gặp bị cáo Vân nói chuyện trực tiếp về trường hợp của gia đình ông Thái. Bà Vân đồng ý giúp với giá 2 tỉ đồng.

Thông qua bị cáo Hưng, bà Thu nhận 2,4 tỉ đồng và trước khi đưa tiền cho bị cáo Vân, bà Thu rút 400 triệu đồng cho vào túi mình.

Cựu kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân thừa nhận lời khai của bà Thu và khẳng định việc cho 7 người trong gia đình ông Thái được án treo, miễn trách nhiệm hình sự đều “có căn cứ, đúng quy định pháp luật”.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, bà có báo cáo cấp trên về vụ án gia đình ông Thái, nêu mức án sẽ đề nghị khi ra tòa. Đồng thời, nữ kiểm sát viên cũng hướng dẫn gia đình ông Thái đi thu thập thêm giấy tờ, làm tình tiết mới để giảm nhẹ hình phạt.

Về số tiền nhận hối lộ 2 tỉ đồng, bà Vân khai bản thân không chủ động yêu cầu mà bị cáo Thu khi nhờ xin án treo cho gia đình ông Thái, có nói: “Giúp được gia đình sẽ cảm ơn”.