Vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Nhiều bị cáo ‘nướng’ cả triệu USD 29/10/2025 17:42

(PLO)- Theo cáo trạng, trong danh sách 136 bị cáo đánh bạc, có 20 người đánh bạc với tổng số tiền từ 1 triệu USD trở lên.

Ngày 29-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc gần 2.600 tỉ đồng tại King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội).

Đại diện VKS tiếp tục công bố cáo trạng truy tố 141 người về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Sau khi đại diện VKS công bố xong cáo trạng bằng tiếng Việt, chủ tọa phiên tòa yêu cầu người phiên dịch tóm tắt lại bản cáo trạng bằng tiếng Hàn Quốc do vụ án có 3 bị cáo là người Hàn Quốc.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo nội dung bản cáo trạng được đại diện VKS công bố tại tòa, cho thấy nhiều cựu cán bộ, doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ… đã đánh bạc hàng triệu USD ở King Club.

Trong danh sách 136 bị cáo đánh bạc, có 20 người đánh bạc với tổng số tiền từ 1 triệu USD trở lên.

Trong số những người đánh bạc triệu đô có bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), mở thẻ với tên “Mr Michael” vào tháng 6-2020. Từ tháng 2 đến tháng 6-2024, ông Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD, lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD, thua hơn 759.000 USD (hơn 18 tỉ đồng).

Tháng 6-2022, bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình cũ) mở thẻ với tên “Mr Lucky one”. Từ tháng 2 đến tháng 6-2024, bị can đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD.

Ca sỹ Vũ Hà tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Ngoài ra, vụ án còn có nhiều bị cáo là cựu cán bộ, doanh nhân, luật sư, kỹ sư, ca sỹ, phó hiệu trưởng, bác sỹ, hướng dẫn viên du lịch… tham gia đánh bạc.

Bị cáo Nguyễn Thế Vũ, có nghề nghiệp ca sỹ và kinh doanh tự do, mở thẻ với tên “Mr Troy” vào tháng 1-2023. Từ tháng 2 đến tháng 6-2024, ông Vũ đánh bạc 116 lần với tổng số tiền hơn 4,3 triệu USD và thua hơn 81.000 USD. Các trò chơi điện tử trả thưởng mà ông Vũ tham gia tại King Club là Slot và Baccarat.

Theo cáo buộc, ca sĩ Vũ Ngọc Hà (tức ca sỹ Vũ Hà, ngụ TP.HCM) vào ngày 15-4-2022 mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464. Ngày 18-5-2024, đã đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199 USD.

Cũng theo cáo trạng, hai cựu cán bộ Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, là bị cáo Nguyễn Tiến Dũng, cựu Trưởng phòng và bị cáo Nguyễn Xuân Huệ, cựu Phó phòng cũng tham gia đánh bạc.

Ông Dũng mở thẻ dưới tên nước ngoài là “Mr Rocky”. Trong vòng 4 tháng, Mr Rocky đánh bạc 87 lần với tổng tiền 237.900 USD và đã thua hơn 2.200 USD.

Bị can Huệ mở thẻ “Mr Joy” đánh bạc 61 lần, tổng số 447.000 USD và đã thua 116.674 USD (2,8 tỉ đồng).

Bị cáo Tạ Quốc Thịnh, cựu Hiệu phó trường Đại học Hùng Vương, mở thẻ tại King Club từ tháng 6-2020 với tên “Mr John” rồi sau đó đánh bạc 53 lần với tổng tiền gần 137.600 USD. Vị này đã thua 46.000 USD, khoảng 1,1 tỉ đồng.

Bị cáo Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Sở NN&PTNT Phú Thọ mở thẻ từ tháng 4-2020, lấy tên là “Mr Johnny”. Ông Tuấn đánh bạc 84 lần trong 4 tháng.

Cựu chi cục trưởng thường chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền 877.000 USD. Ông Tuấn thua 183.047 USD, khoảng 4,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, loạt doanh nhân như: Nguyễn Thu Thủy (Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp); Nguyễn Như Hoài (Giám đốc Công ty Sài Gòn Express); Nguyễn Duy Toại (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nguyên Hà Á Châu); Vũ Tuấn Anh (Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phát); Trần Mạnh Hùng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Cavico); Đỗ Xuân Lập (Tổng giám đốc Công ty CP kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt)... cũng tham gia đánh bạc nhiều lần tại King Club...