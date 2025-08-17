Chấp thuận chủ đầu tư siêu tổ hợp dự án casino 2 tỉ USD tại Vân Đồn 17/08/2025 15:03

(PLO)- Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn (Tập đoàn Sun Group) được chấp thuận làm chủ đầu tư thực hiện Dự án casino 2 tỉ USD tại Vân Đồn là tổ hợp casino thí điểm cho người Việt tham gia.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản số 3226/QĐ-UBND, chấp thuận Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn – Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp casino Vân Đồn- tổ hợp casino thí điểm cho người Việt tham gia.

Phối cảnh dự án casino 2 tỉ USD tại Vân Đồn.

Trên phương án được phê duyệt, dự án có tổng diện tích lên đến 244,45 ha, được quy hoạch với mục tiêu xây dựng một siêu tổ hợp du lịch giải trí nghỉ dưỡng có thưởng cao cấp (thí điểm cho người Việt), với các hoạt động chính: Kinh doanh casino, du lịch, khách sạn, resort, condotel và nhà phố thương mại, trung tâm thương mại, văn phòng, trung tâm hội nghị, hội thảo, các cơ sở thể dục thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao…

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án là hoạt động casino cao cấp, cho phép thí điểm cho người Việt Nam tham gia, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nghiêm ngặt theo quy định hiện hành.

Siêu tổ hợp này cũng sẽ là nơi quy tụ các show diễn nghệ thuật quốc tế quy mô lớn, những điểm chơi giải trí sôi động cả ngày lẫn đêm. Công trình này kỳ vọng sẽ đưa Vân Đồn trở thành điểm đến có sức hút tương tự như Macau (Trung Quốc) hay Las Vegas (Mỹ), một biểu tượng du lịch nghỉ dưỡng – giải trí casino đẳng cấp tại Quảng Ninh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn cũng như nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch và giải trí quốc tế.

Tổ hợp dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn có vốn đầu tư hơn 2 tỉ USD, gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn vay, vốn huy động. Thời hạn hoạt động của dự án không quá 70 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp Quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành dự kiến là 9 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án.