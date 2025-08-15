Việt Nam sắp có siêu ứng dụng du lịch quốc gia, tích hợp đa phương tiện 15/08/2025 18:48

Ngày 15-8, tại Hội thảo “Dữ liệu du lịch trong phát triển kinh tế số", tổ chức tại Quảng Ninh, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia cùng Tập đoàn Sun Group đã chính thức ra mắt nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Việt Nam mang tên "Visit Vietnam"

Đây sẽ là nền tảng tích hợp thông tin, đánh giá về điểm đến và công cụ đặt dịch vụ du lịch tại Việt Nam, được xem là bước tiến chiến lược cho du lịch số. Dữ liệu của nền tảng sẽ được đóng góp chính bởi Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp du lịch và du khách.

Điểm nổi bật của Visit Vietnam là ở khả năng tích hợp các công nghệ tiên tiến. Hệ thống trợ lý du lịch ảo Al Travel Assistant có thể lập kế hoạch và đặt dịch vụ tự động cho du khách. Nền tảng NDAchain.vn giúp xác thực phi tập trung, đảm bảo độ tin cậy và tính minh bạch của thông tin.

Các dịch vụ được tích hợp sâu, từ vận chuyển, lưu trú, ẩm thực cho đến các chương trình khách hàng thân thiết toàn quốc. Bên cạnh đó, cùng với công nghệ Blockchain và quy trình bảo mật Tokenization, mọi dữ liệu trên nền tảng sẽ được xác minh và bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chia sẻ về Visit Vietnam. Ảnh: N.S

Về lộ trình phát triển, tháng 10-2025, dự án sẽ khởi tạo nền tảng dữ liệu Quốc gia, ra mắt Dashboard Du lịch Quốc gia phiên bản 1.0 dành cho Chính phủ, đồng thời vận hành Cổng thông tin công bố chương trình.

Dự kiến đến quý II-2026, nền tảng sẽ ra mắt công chúng, tập trung vào việc tạo dựng niềm tin và cung cấp công cụ hoạch định hành trình, bao gồm hệ thống đánh giá xác thực qua nền tảng blockchain quốc gia và tính năng lập kế hoạch chuyến đi.

Thời điểm APEC 2027 được tổ chức ở Việt Nam sẽ là dấu mốc thể hiện tầm vóc quốc tế của Visit Vietnam với hệ thống đặt dịch vụ trực tiếp, gợi ý lịch trình bằng AI và ra mắt nền tảng dữ liệu như một dịch vụ dành cho doanh nghiệp.

Mục tiêu là sau 2027 sẽ trở thành siêu ứng dụng du lịch toàn diện, cho phép đặt vé một chạm, tích hợp đa phương tiện và góp phần dẫn dắt thị trường du lịch Việt Nam vươn ra thế giới.

Thiếu tá Đào Đức Triệu, Tổng thư ký Hiệp hội Dữ liệu quốc gia nói về siêu ứng dụng du lịch quốc gia. Ảnh: N.S

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Cục du lịch Việt Nam, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA), các đối tác chiến lược như Sun Group, Visa, Mastercard, Trip.com đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tá Đào Đức Triệu, Tổng thư ký Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khẳng định: Việc xây dựng nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam được coi là bước đi quan trọng, tạo tiền đề để hình thành hệ sinh thái dữ liệu du lịch toàn diện, góp phần thúc đẩy kinh tế số và du lịch thông minh, bền vững của Việt Nam.

Theo ông, dữ liệu du lịch không chỉ phản ánh lượng khách, điểm đến, dịch vụ, mà còn là cơ sở để dự báo xu hướng, tối ưu sản phẩm, nâng cao trải nghiệm du khách, hỗ trợ cơ quan quản lý hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng.