TP.HCM: Phường Chánh Hưng hướng tới có du lịch tuyến sông dọc kênh Đôi, kênh Tàu Hủ 14/08/2025 12:47

(PLO)- Trong 5 năm tới, phường Chánh Hưng đặt mục tiêu hình thành tuyến du lịch sông nước, phát triển kinh tế ven sông dọc kênh Đôi và kênh Tàu Hủ, cầu chữ Y.

Ngày 14-8, Đảng bộ phường Chánh Hưng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

Phường Chánh Hưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Rạch Ông, phường Hưng Phú, phường 4 và một phần phường 5 thuộc quận 8 cũ. Phường có diện tích tự nhiên 4,61 km2, quy mô dân số hơn 218.000 người.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Chánh Hưng lần thứ I. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát triển kinh tế ven sông dọc kênh Đôi, Tàu Hủ, cầu Chữ Y

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, cơ sở hạ tầng của phường Chánh Hưng được đầu tư mạnh mẽ, diện mạo đô thị được cải thiện, nhiều dự án, công trình được triển khai. Nổi bật là các dự án như đường Ba Đình, đường nối Chánh Hưng - rạch Sông Xáng, đường Cao Lỗ, cải tạo mở rộng Bệnh viện Quận 8,…

Ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, cho biết trong nhiệm kỳ tới, phường đặt mục tiêu thu ngân sách hàng năm đạt 100% và tăng bình quân 6%/năm; đến năm 2030 số doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân đạt trên 20 doanh nghiệp; tăng 125.000 m2 diện tích mảng xanh trên địa bàn.

Cùng với đó, phường Chánh Hưng phấn đấu hoàn thành việc di dời nhà trên và ven kênh rạch theo Đề án được phê duyệt; xử lý cơ bản tình trạng mua bán, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè tại các tuyến đường Phạm Thế Hiển, Hưng Phú, Tạ Quang Bửu, Cao Lỗ, Chánh Hưng, Phạm Hùng,…

Lãnh đạo TP.HCM trao hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo phường Chánh Hưng khẳng định sẽ tiếp tục tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, phường đặt mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông thuỷ, hình thành tuyến du lịch sông nước, phát triển kinh tế ven sông dọc kênh Đôi và kênh Tàu Hủ, cầu chữ Y gắn với phát triển không gian “Trên bến dưới thuyền”.

Ngoài ra, phường Chánh Hưng cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi và dự án bờ Nam kênh Đôi.

Trong đó, dự án bờ Bắc kênh Đôi có tổng diện tích đất thu hồi là 58.546 m2; tổng trường hợp bị ảnh hưởng là 1.633 trường hợp. Phường Chánh Hưng có 803 trường hợp bị ảnh hưởng, chiếm tỉ lệ 49,66%. Đến nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đang được thực hiện quyết liệt để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Với dự án bờ Nam kênh Đôi, phường Chánh Hưng có khoảng 2.910/5.807 trường hợp bị ảnh hưởng, chiếm tỉ lệ 50,11%. Lãnh đạo phường xác định việc thực hiện dự án là một bước đột phá trong quá trình chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sẽ quyết liệt triển khai thực hiện.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sớm hoàn thành việc di dời nhà ven kênh rạch

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực vượt khó, tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, toàn hệ thống chính trị và nhân dân phường Chánh Hưng trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Dương Anh Đức lưu ý Đảng bộ phường Chánh Hưng nhận thức rõ những tiềm năng, lợi thế cũng như các khó khăn, thách thức, từ đó đề ra những biện pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển địa phương.

Ông cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, phường Chánh Hưng tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, lựa chọn và bố trí đội ngũ cán bộ thực sự chất lượng.

Ông Dương Anh Đức trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chánh Hưng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cùng với đó, tập trung phát huy, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế vốn có. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các giải pháp thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển các loại hình sản xuất, dịch vụ, thương mại.

Đặc biệt, ông Dương Anh Đức đề nghị phường Chánh Hưng sớm hoàn thành việc di dời nhà lụp xụp trên và ven kênh rạch, trọng tâm là dự án bờ Bắc kênh Đôi và Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch.