Chùm ảnh: TP.HCM chính thức khởi công dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi 13/08/2025 11:12

Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng. Các hạng mục chính gồm: xây dựng khoảng 4,3km phía bờ bắc kênh Đôi kết hợp nạo vét một phần lòng kênh Đông, mở rộng đường giao thông dọc bờ bắc kênh Đôi như đường Hoài Thanh, Nguyễn Duy.

Đồng thời, xây dựng mới tuyến đường Nguyễn Duy nối dài (từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu Chữ Y). Ngoài ra, dự án còn xây dựng mới cầu Hiệp Ân 2, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bến thủy nội địa.

Lãnh đạo TP.HCM, các sở, ngành, phường Phú, phường Chánh Hưng nhấn nút khởi công án nạo vét, xây dựng hạ tầng cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi trên địa bàn quận 8 (cũ).

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan phải bảo đảm tiến độ thi công theo đúng cam kết. Không được để tình trạng chậm trễ, kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM (trái) cùng ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trao quà hỗ trợ đến người dân.

Lãnh đạo phường Chánh Hưng, phường Phú Định, trao quà hỗ trợ đến người dân trên địa bàn.

Từ trái sang: ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM; ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM; ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; trao đổi tại lễ khởi công.

Một số hình ảnh bờ Bắc Kênh Đôi trong ngày khởi công dự án:

Dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi là một trong những công trình trọng điểm, giúp chỉnh trang đô thị,﻿ thúc đẩy phát triển hạ tầng, kết nối giao thông vùng, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng và cải thiện môi trường đô thị TP.HCM.

Dự án có khoảng 1.600 trường hợp bị ảnh hưởng, diện tích đất thu hồi khoảng 5,85 ha. Trong đó trên địa bàn Phường Chánh Hưng là 799 trường hợp và Phường Phú Định là 806 trường hợp. Đến nay đã có 1.272/1.605 trường hợp đồng ý với phương án bồi thường và đã bàn giao mặt bằng 387/1.605 trường hợp.

Hàng chục năm qua, dọc tuyến kênh bờ Bắc Kênh Đôi xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải... ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Những ngày này, nhiều hộ dân sinh sống ven kênh trên đường Nguyễn Duy (phường Chánh Hưng) tiếp tục tháo dỡ nhà, di dời đồ đạc để nhường đất cho dự án nghìn tỷ.

Dưới cái nắng gay gắt gần 38 độ C, nhiều công nhân được thuê tháo dỡ nhà vẫn miệt mài làm việc.

﻿ ﻿ Dọc tuyến đường Nguyễn Duy hàng trăm căn nhà đã được tháo dỡ, mặt bằng chỉ còn lại phế liệu xây dựng.