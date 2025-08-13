Chùm ảnh: TP.HCM chính thức khởi công dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi

(PLO) - Sáng 13-8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM phối hợp cùng UBND phường Chánh Hưng, UBND phường Phú Định tổ chức lễ khởi công dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi.
Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng. Các hạng mục chính gồm: xây dựng khoảng 4,3km phía bờ bắc kênh Đôi kết hợp nạo vét một phần lòng kênh Đông, mở rộng đường giao thông dọc bờ bắc kênh Đôi như đường Hoài Thanh, Nguyễn Duy.
Đồng thời, xây dựng mới tuyến đường Nguyễn Duy nối dài (từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu Chữ Y). Ngoài ra, dự án còn xây dựng mới cầu Hiệp Ân 2, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bến thủy nội địa.
Một số hình ảnh bờ Bắc Kênh Đôi trong ngày khởi công dự án:
Hàng chục năm qua, dọc tuyến kênh bờ Bắc Kênh Đôi xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải... ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.
Dọc tuyến đường Nguyễn Duy hàng trăm căn nhà đã được tháo dỡ, mặt bằng chỉ còn lại phế liệu xây dựng.