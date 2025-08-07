TP.HCM sắp khởi công dự án bờ Bắc Kênh Đôi 7.300 tỉ đồng 07/08/2025 16:48

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường thống nhất sẽ khởi công dự án cải tạo, nạo vét và xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi trong tháng 8.

Ngày 7-8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường dẫn đầu đoàn giám sát đến khảo sát thực tế tại dự án bờ Bắc Kênh Đôi và làm việc với các phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định về việc triển khai đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch thuộc địa bàn quận 8 (cũ).

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường dẫn đầu đoàn giám sát đến khảo sát thực tế đối với dự án bờ Bắc Kênh Đôi.

Báo cáo tại buổi khảo sát, ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết, dự án cải tạo, nạo vét và xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi là dự án thuộc nhóm A, nằm ở phường Chánh Hưng và Phú Định với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng.

Đoàn giám sát đi khảo sát thực tế.

Dự án Xây dựng khoảng 4,3km kè phía bờ Bắc Kênh Đôi, kết hợp nạo vét 1 phần lòng sông Kênh Đôi; mở rộng đường giao thông dọc bờ Bắc kênh Đôi (đường Hoài Thanh, đường Nguyễn Duy) theo quy hoạch 20m; xây dựng mới tuyến đường Nguyễn Duy nối dài (từ hẻm 157 Hưng phú đến cầu chữ Y) theo quy hoạch 16m...

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trao đổi với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Dự án với mục tiêu chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025; di dời toàn bộ nhà lụp xụp nằm trên và ven các tuyến kênh rạch, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; chuyển đổi từ chỗ ở tạm bợ có nguy cơ sạt lở, môi trường sống không đảm bảo sang chỗ ở ổn định chất lượng cuộc sống tốt hơn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường khảo sát nơi tái định cư của người dân.

Đồng thời dự án sau khi thực hiện xong sẽ giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh hiện đại; hình thành và phát triển hạ tầng du lịch, phát triển giao thông đường thủy. Bên cạnh đó là góp phần chỉnh trang đô thị, tăng diện tích mảng xanh và cây xanh, hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đồng ý sẽ khởi công dự án trong tháng 8 (dự kiến là ngày 13-8).

Phó Chủ tịch UBND TP mong muốn sẽ nhận được sự đồng thuận và chia sẻ của người dân để dự án sớm hoàn thành.