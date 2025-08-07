TP.HCM: Chuẩn bị quỹ nhà tái định cư cho các dự án cải tạo kênh rạch 07/08/2025 19:37

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, các dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn quận 8 (cũ).

Chiều 7-8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường dẫn đầu đoàn giám sát đến khảo sát thực tế tại dự án bờ Bắc Kênh Đôi.

Ông Bùi Xuân Cường và đoàn công tác khảo sát tại khu vực bờ Bắc Kênh Đôi.

Sau buổi khảo, đoàn công tác có buổi làm việc với các phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định về việc triển khai đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch thuộc địa bàn quận 8 (cũ).

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định chiều 7-8.

Khó khăn trong tái định cư

Đại diện Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 cho biết, liên quan đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch thuộc địa bàn quận 8 (cũ), năm 2026, Ban Bồi thường sẽ tập trung thực hiện 12 dự án, với tổng khái toán chi phí bồi thường dự kiến là: 40.706,563 tỉ đồng, tổng số trường hợp ảnh hưởng khoảng 5.556 trường hợp.

Đại diện Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 thông tin về các khó khăn trong tái định cư của các dự án bờ Bắc Kênh Đôi.

Hiện Ban bồi thường còn gặp một số khó khăn khi thực hiện dự án bờ Bắc Kênh Đôi. Cụ thể là về duyệt giá tái định cư chung cư số 35 Hồ Học Lãm. Ngoài ra, khi thực hiện bồi thường tái định cư dự án Ban còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí tái định cư từ quỹ căn hộ tại chung cư 481 Ba Đình và Khu nhà ở xã hội Hưng Phát.

Hơn nữa, đến thời điểm hiện tại, Ban chưa nhận được hướng dẫn của các Sở ngành có liên quan đến ý kiến chỉ đạo của UBND TP về việc xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đối với 242 căn tại Chung cư 481 Ba Đình và 315 căn hộ tại Khu nhà ở xã hội Hưng Phát. Việc này sẽ gây ra khó khăn trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi và sự ổn định cuộc sống của người dân.

Rà soát danh mục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Tại buổi khảo sát, ông Phạm Minh Mẫn, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, liên quan đến công tác tái định cư và nhà ở xã hội, tổng cộng đề án có 9 khu, pháp lý một số khu còn vướng.

Ông Phạm Minh Mẫn, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM thông tin về hướng giải quyết nhu cầu tái định cư tại các dự án trên địa bàn.

"Trong tuần sau, Sở Xây dựng sẽ làm việc với Ban bồi thường để xác định khu nào có khả năng làm ngay thì thực hiện làm liền. Ngoài ra, Sở Xây dựng sẽ làm làm việc lại để xác định nhu cầu tái định cư trung bình của một dự án là bao nhiêu để chuẩn bị đủ quỹ nhà tái định cư"- ông Phạm Minh Mẫn nói.

Trong đó, đề án sẽ lập dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với các hộ dân nằm trong phạm vi di dời theo quy định hiện hành với số lượng hộ dân phải di dời là 14.950 trường hợp, tương ứng diện tích 124,49 ha. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng kinh phí bồi thường khái toán là 70.176,00 tỉ đồng.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, các dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn quận 8 (cũ), gửi Sở Tài chính để cân đối ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030 để làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở, ngành và địa phương cùng phối hợp để tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc triển khai các dự án.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM phải khẩn trương thực hiện các dự án đã được giao nhiệm vụ, trong đó có dự án Bờ Bắc Kênh Đôi, dự án Rạch Xuyên Tâm...

Sở NN&MT sớm triển khai tổ chức đấu giá hai khu đất là khu đất 191 Bùi Minh Trực phường Bình Đông (khu đơn vị ở và khu đơn vị công trình công cộng - y tế) để có nguồn kinh phí thực hiện đề án di dời nhà ven kênh thuộc địa bàn quận 8 (cũ).