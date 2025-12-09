5 năm thí điểm, người Việt đóng góp vào 88% doanh thu casino Phú Quốc 09/12/2025 12:01

(PLO)- Độ tuổi của người Việt Nam vào chơi casino từ 21 tuổi tới 97 tuổi và đóng góp vào 88% doanh thu casino Phú Quốc.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định của Chính phủ về kinh doanh casino.

Tổng kết thi hành Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết toàn quốc có 9 dự án casino đang hoạt động, gồm 6 casino quy mô nhỏ và 3 casino quy mô lớn.

Trong 5 năm thí điểm, người Việt đóng góp 88% doanh thu casino Phú Quốc

Ngoài ra, hiện nay có 2 dự án đang trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật đầu tư, chưa đưa vào kinh doanh casino vì ảnh hưởng của dịch Covid nên việc triển khai bị chậm, khó khăn trong việc đàm phán lựa chọn đối tác quản lý kinh doanh casino.

Năm 2019 - 2021, doanh thu từ hoạt động kinh doanh casino bị sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, không có khách nước ngoài vào chơi. Từ năm 2022, khách nước ngoài bắt đầu quay trở lại. Lũy kế từ năm 2017 đến hết năm 2024, tổng doanh thu của 9 casino đạt 22.890 tỉ đồng, nộp ngân sách đạt 11.809 tỉ đồng.

Riêng Dự án khu vui chơi giải trí tổng hợp có casino Phú Quốc được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2018 với tổng vốn đầu tư 50.000 tỉ đồng, diện tích 1.158 ha, được phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino kể từ ngày 7-1-2019, thời gian thí điểm là 5 năm, đến hết năm 2024.

Đến ngày 31-12-2024, tổng số vốn đã giải ngân của Dự án casino Phú Quốc là 39.165 tỉ đồng, tương đương 78,33% tổng vốn đầu tư của Dự án. Lũy kế sau 5 năm thí điểm, doanh thu gộp casino là 13.636 tỉ đồng, số nộp NSNN là 4.181 tỉ đồng, trong đó vé vào cửa của người Việt vào chơi casino là 267 tỉ đồng.

Nếu tính riêng hoạt động kinh doanh casino, lũy kế 5 năm thí điểm, kết quả kinh doanh casino Phú Quốc đạt 3.339 tỉ đồng, tuy nhiên, tính chung toàn dự án lỗ 4.239 tỉ đồng do chi phí khấu hao lớn.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 5 năm thí điểm, độ tuổi của người Việt Nam vào chơi casino là từ 21 tuổi tới 97 tuổi, trong đó nam chiếm khoảng 63%, nữ chiếm khoảng 37%. Độ tuổi chủ yếu là 30 - 49 tuổi (chiếm 63%).

Lũy kế 5 năm, số lượt người Việt Nam vào chơi chiếm 52% tổng lượt khách chơi và đóng góp vào 88% doanh thu casino.

Trước năm 2023, do dịch bệnh Covid nên người Việt chiếm bình quân 71% tổng lượt khách và 87,9% tổng doanh thu. Trong năm 2023, tổng lượt khách người Việt chiếm 39% nhưng doanh thu từ người Việt đóng góp 94,78%.

Tuy nhiên, đến năm 2024, số lượt người Việt giảm 12% (còn 36.439 lượt) và doanh thu chơi của người Việt cũng giảm 71% (từ 4.177 tỉ đồng của năm 2023 xuống còn 1.207 tỉ đồng của năm 2024).

Theo Bộ Tài chính, quá trình thực hiện Nghị định 03/2017/NĐ-CP đã bộc lộ một số vướng mắc cần sửa đổi.

Đối với các casino quy mô nhỏ (Đồ Sơn, Lợi Lai, Hoàng Gia, Khách sạn Quốc tế Lào Cai...), quy định hiện hành chưa đề cập đến việc điều chỉnh thời gian kinh doanh casino khi dự án thay đổi quy mô hoặc gia hạn thời gian hoạt động.

Bộ Tài chính cũng đề xuất rà soát, bổ sung các hành vi bị cấm như lợi dụng bảo dưỡng máy để kinh doanh trái phép hay làm giả hồ sơ cấp phép. Đồng thời, các quy định về phòng chống rửa tiền, quản lý ngoại hối và thanh tra, kiểm tra cũng cần được cập nhật để phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP, điều kiện để người Việt Nam được phép vào chơi casino gồm: đủ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có đủ năng lực về tài chính; phải mua vé tham gia chơi.

Việc thực hiện quy định này có vướng mắc về chứng minh người chơi đáp ứng đủ năng lực tài chính. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất quy định áp dụng mức là 2,5 triệu đồng/24 giờ liên tục (tương đương 100 đô la Mỹ), gấp 2,5 lần hiện hành hoặc 50 triệu đồng/tháng (tương đương 2.000 đô la Mỹ), gấp khoảng 2 lần mức hiện hành. Các bộ ngành cơ bản nhất trí với đề xuất của Bộ Tài chính.