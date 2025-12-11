Video Tin Tức

Thời sự sáng 11-12: Mưa lớn ở Khánh Hòa, người dân lại khổ sở vì ngập

(PLO)- Thời sự sáng 11-12: Mưa lớn, nhiều nơi ở Khánh Hòa lại ngập, lũ trên sông Cái Nha Trang tiếp tục lên; Khởi tố anh trai lái ô tô tông em gái tử vong ở Tây Ninh; Sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi...
Chiều 10-12, lãnh đạo UBND xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết mưa lớn từ đêm 9-12 đã làm một số khu vực sông suối nước chảy về rất mạnh. Đến 14 giờ cùng ngày, nước dâng ngập, chảy xiết tại cầu Sông Giang trên tỉnh lộ 8 và một số cầu tràn ở khu vực thôn Ba Cẳng, xã Trung Khánh Vĩnh.

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 10 đến 12-12, tỉnh Khánh Hòa sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn, nhiều hồ chứa nước cũng đã thông báo sẽ xả lũ từ chiều 10-12, khiến vùng hạ lưu các con sông có nguy cơ ngập lụt.

