Thời sự sáng 11-12: Mưa lớn ở Khánh Hòa, người dân lại khổ sở vì ngập
Chiều 10-12, lãnh đạo UBND xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết mưa lớn từ đêm 9-12 đã làm một số khu vực sông suối nước chảy về rất mạnh. Đến 14 giờ cùng ngày, nước dâng ngập, chảy xiết tại cầu Sông Giang trên tỉnh lộ 8 và một số cầu tràn ở khu vực thôn Ba Cẳng, xã Trung Khánh Vĩnh.
Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 10 đến 12-12, tỉnh Khánh Hòa sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn, nhiều hồ chứa nước cũng đã thông báo sẽ xả lũ từ chiều 10-12, khiến vùng hạ lưu các con sông có nguy cơ ngập lụt.