Mưa lớn, nhiều nơi ở Khánh Hòa lại ngập, lũ trên sông Cái Nha Trang tiếp tục lên 10/12/2025 16:33

(PLO)- Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở Khánh Hòa bị ngập, tại một số điểm đầu nguồn các con sông, nước dâng cao, chảy xiết.

Chiều 10-12, lãnh đạo UBND xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết mưa lớn từ đêm 9-12 đã làm một số khu vực sông suối nước chảy về rất mạnh.

Đến 14 giờ cùng ngày, nước dâng ngập, chảy xiết tại cầu Sông Giang trên tỉnh lộ 8 và một số cầu tràn ở khu vực thôn Ba Cẳng, xã Trung Khánh Vĩnh.

“Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Khánh Vĩnh đã cử lực lượng gác chắn tại các điểm bị ngập, cảnh báo người dân không đi qua khu vực nguy hiểm”- lãnh đạo xã Trung Khánh Vĩnh thông tin.

Cầu Sông Giang trên tỉnh lộ 8 nước dâng cao trong chiều 10-12. Ảnh: TC

Sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều đường tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa bị ngập sâu, gây khó khăn trong việc đi lại.

Một số đoạn trên đường 702 xuất hiện sạt lở ta luy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mưa lớn cũng khiến nhiều diện tích cây trồng, đặc biệt là nho, hành, tỏi của người dân xã Vĩnh Hải bị ngập úng.

UBND xã Vĩnh Hải đã triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản, đồng thời kiểm tra những điểm có nguy cơ sạt lở để cảnh báo, tổ chức chốt chặn.

Nhiều đập tràn ở xã Trung Khánh Vĩnh đã giăng dây cảnh báo do nước chảy xiết. Ảnh: TC

Lực lượng Công an xã Vĩnh Hải phối hợp tổ du lịch Vĩnh Hy dùng xuồng đưa đón học sinh tan học về nhà an toàn tại những khu vực bị nước chia cắt.

Trong khi đó, mưa lớn cũng khiến nhiều nơi ở phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa bị ngập sâu 0,5 m.

Theo ghi nhận, nhiều đường như Thống Nhất, Ngô Gia Tự bị ngập 20-30 cm; một số vùng trũng thấp như chợ Phan Rang, khu vực đường Nguyễn Tuân giáp đường Chu Huy Mân... ngập đến 50 cm.

UBND phường Phan Rang triển khai lực lượng công an, dân quân, các đoàn thể hỗ trợ người dân kê cao, di dời tài sản tại các khu vực ngập nặng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị các đơn vị chủ động cho học sinh nghỉ học khi có mưa lũ lớn, tổ chức dạy bù. Không tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục cho học sinh khi không đảm bảo an toàn.

Nhiều nơi ở xã Vĩnh Hải nước dâng cao. Ảnh: HN

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 10 đến 12-12, tỉnh Khánh Hòa sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa lớn, nhiều hồ chứa nước cũng đã thông báo sẽ xả lũ từ chiều 10-12, khiến vùng hạ lưu các con sông có nguy cơ ngập lụt.

Theo bản tin lúc 15 giờ 30 ngày 10-12 của Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, hiện nay, lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh đang tăng nhẹ; dự báo sẽ tăng xấp xỉ mức báo động 2.

Cảnh báo trong 24 giờ tới, trên các sông tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông trong tỉnh ở mức báo động 1-2.

Trong đó, lũ trên sông Cái Nha Trang tiếp tục lên và đạt đỉnh dưới mức báo động 2 từ 0,2 m đến 0,8 m.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa; ngập úng vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Lũ lụt có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng việc di chuyển của các phương tiện.