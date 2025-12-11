Video: Thanh niên ném gạch vào nhà người khác vì mâu thuẫn 11/12/2025 15:29

(PLO)- Nghe bạn kể về mâu thuẫn của cha, Tài mang cờ lê tìm đánh người nhưng không gặp, liền ném gạch, chửi bới rồi bỏ chạy.

Video: Cận cảnh thanh niên ném gạch vào nhà người khác vì mâu thuẫn

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Tài (30 tuổi) và Nguyễn Thành Chuyến (37 tuổi, cùng ngụ phường An Phú) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài giữa gia đình chị TTL (tên viết tắt, 33 tuổi) và ông NTL (tên viết tắt, cha ruột của Chuyến).

Tối 30-11-2025, Tài uống rượu và nhớ lại chuyện Chuyến kể về mâu thuẫn giữa hai gia đình nên tìm đến nhà chị L (đường An Phú 02, phường An Phú). Tại đây, Tài ném gạch vào cửa, lớn tiếng chửi bới rồi bỏ đi.