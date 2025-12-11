Ném gạch vào nhà, mang theo cờ lê tìm đánh người vì mâu thuẫn của cha bạn 11/12/2025 13:28

(PLO)- Nghe bạn kể về mâu thuẫn của cha, Tài lấy gạch ném vào nhà hàng xóm rồi cùng bạn mang cờ lê quay lại tìm đánh người tại TP.HCM.

Ngày 11-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Tài (30 tuổi) và Nguyễn Thành Chuyến (37 tuổi, cùng ngụ phường An Phú) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài giữa gia đình chị TTL (33 tuổi) và ông NTL (cha ruột của Chuyến).

Tối 30-11-2025, Tài uống rượu và nhớ lại chuyện Chuyến kể về mâu thuẫn giữa hai gia đình nên tìm đến nhà chị L (đường An Phú 02, phường An Phú). Tại đây, Tài nhặt gạch ném vào cửa, lớn tiếng chửi bới rồi bỏ đi. Một lúc sau, Tài quay lại lần hai, tiếp tục ném gạch và hăm dọa người trong nhà.

Tài và Chuyến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Sau đó, Tài đến nhà Chuyến (cùng phường) kể lại sự việc. Dù biết Tài đang say và làm sai, Chuyến không can ngăn mà còn lấy xe máy chở bạn quay lại nhà chị L.

Trước khi đi, Tài mang theo một cây cờ lê và một thanh kim loại để tìm đánh người. Đến nơi, do cửa nhà chị L đóng kín, Tài không làm gì được nên ném thêm hai cục gạch rồi bỏ chạy.

Tài ném gạch vào nhà người dân rồi bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip

Tài vứt hung khí xuống bụi cây rồi lên xe Chuyến rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Phú đã đưa cả hai về làm việc. Tại cơ quan công an, Tài và Chuyến khai nhận toàn bộ hành vi.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, đồng thời mở rộng điều tra hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Chuyến để xử lý theo quy định.