Bắt nghi phạm cướp giật iPhone 14 Pro của thiếu nữ ở chân cầu Công Lý 11/12/2025 09:09

(PLO)- Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm cướp giật chiếc điện thoại iPhone 14 Pro của một thiếu nữ tại khu vực chân cầu Công Lý, TP.HCM.

Ngày 11-12, Công an phường Xuân Hòa (quận 3 cũ) đang phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tạm giữ hình sự Ỏng Pỉa Chứ (30 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Công an phường Xuân Hòa nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự bắt Chứ về hành vi cướp giật tài sản. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 9-12, Chứ điều khiển xe máy hiệu Honda Wave màu đỏ, biển số 50N1-438.31 lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Khi đến đoạn đường thuộc phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), Chứ phát hiện cô gái tên VTG (16 tuổi) đang đi xe đạp điện cùng chiều, trong hộc xe phía tay trái có để một chiếc điện thoại iPhone 14 Pro.

Nảy sinh ý định chiếm đoạt, Chứ điều khiển xe bám theo chị G một đoạn dài. Khi đến chân cầu Công Lý rồi rẽ trái xuống chân cầu về đường Hoàng Sa, nam thanh niên rú ga áp sát bên tay trái của chị G và thực hiện hành vi cướp giật.

Thiếu nữ chỉ kịp ú ớ thì Chứ đã tẩu thoát rất xa. Do hoảng loạn, đến 14 giờ chiều cùng ngày, chị G mới đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 8 giờ 30 sáng 10-12, các trinh sát đã bắt giữ được Chứ.

Tại cơ quan công an, Chứ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an cũng đã thu hồi tang vật là chiếc điện thoại để trao trả cho nạn nhân.