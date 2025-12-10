Bé gái 5 tuổi bị lột bông tai vàng ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM 10/12/2025 09:32

(PLO)- Bé gái 5 tuổi bị một cô gái trẻ tiếp cận, lột mất đôi bông tai vàng khi chơi trong hẻm gần nhà ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM.

Ngày 10-12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM đang lập hồ sơ, xác minh vụ việc một bé gái bị người lạ lột lấy đôi bông tai vàng xảy ra trên địa bàn.

Trao đổi với PV, anh ĐHT (36 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 50 ngày 8-12.

Thời điểm trên, con gái anh là bé ĐPTh (5 tuổi) đang chơi cùng các bạn hàng xóm ở con hẻm trước nhà. Một lúc sau, một bé trai chạy vào hốt hoảng báo tin bé Th bị người ta lấy mất bông tai.

Cô gái tiếp cận, lấy đôi bông tai của bé gái. Ảnh cắt từ clip

Anh T chạy ra thì thấy con gái đang khóc, vùng tai trầy xước, rỉ máu. Qua kiểm tra, anh phát hiện đôi bông tai vàng của con đã biến mất. Bé Th hoảng loạn kể lại bị một cô gái lạ mặt tiếp cận, tháo bông tai.

"Cô gái tháo bông tai của con tôi là người lạ, chưa từng xuất hiện ở khu vực này. Hẻm nhà tôi là hẻm cụt nên tôi không ngờ lại xảy ra sự việc táo tợn như vậy", anh T nói.

Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nghi phạm là một cô gái trẻ (khoảng 16-20 tuổi), điều khiển xe đạp điện chở theo một bé gái.

Khi thấy bé Th đang đứng chơi, người này dừng xe, nhìn quanh rồi vờ kiểm tra xe đạp. Lợi dụng vắng người, cô gái nhanh chóng tiếp cận, lột đôi bông tai của bé Th rồi tẩu thoát.

Theo anh T, đôi bông tai bị mất là vàng tây, mua cách đây hơn một năm với giá gần 1 triệu đồng.

Sau vụ việc, anh T đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để cảnh báo người dân. Tối 9-12, gia đình anh đã đến trụ sở công an địa phương trình báo.