Một phụ nữ bị khởi tố vì xúc phạm người khác trên mạng xã hội 09/02/2026 13:40

(PLO)- Người phụ nữ 31 tuổi ở Đồng Nai bị khởi tố vì đăng hình ảnh, clip, đời tư cá nhân của người khác lên mạng xã hội.

Ngày 9-2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Thục Vy (31 tuổi, thường trú xã Dầu Giây, Đồng Nai) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Thục Vy.

Kết quả điều tra xác định, Võ Văn Thục Vy là chủ sở hữu tài khoản Facebook mang tên “Võ Văn Thục Vy” và tài khoản TikTok mang tên “Vy Japan”.

Do mâu thuẫn về tiền bạc, từ tháng 9 tháng 10-2025, Vy đã sử dụng các tài khoản trên để đăng tải bảy bài viết kèm nhiều hình ảnh và video clip về bà ĐTQG, thường trú phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, lên không gian mạng.

Những nội dung này được chia sẻ lên nhiều hội nhóm nhằm xúc phạm danh dự của cá nhân, đưa thông tin thuộc bí mật cá nhân và đời sống riêng của người thân của bà G lên mạng xã hội trái quy định.