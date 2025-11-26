Vừa cướp xong Family Mart, 2 thanh niên lên ngay kế hoạch cướp GS25 26/11/2025 09:36

(PLO)- Sau khi bắt giữ 2 thanh niên cướp tài sản tại một cửa hàng tiện lợi, Công an kiểm tra điện thoại và phát hiện cả hai đang lên kế hoạch cho vụ cướp tiếp theo.

Ngày 26-11, Công an phường Vườn Lài, TP.HCM, vừa phối hợp cùng Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) và các đơn vị liên quan bắt giữ Trần Quốc Anh (21 tuổi, ngụ phường Vườn Lài) và Lê Hoàng Nam (19 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, đây là hai nghi phạm đã thực hiện vụ cướp tại cửa hàng Family Mart (số 138 –140 Vĩnh Viễn, quận 10 cũ) vào lúc 3 giờ 30 rạng sáng 22-11.

Công an nhanh chóng xác định, bắt hai nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản. Ảnh: CA

Vào cuộc truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Quốc Anh và Hoàng Nam khi cả hai đang lẩn trốn lần lượt tại phường Vườn Lài và tại một phòng trọ trên đường Quang Trung (phường An Hội Tây, quận Gò Vấp cũ).

Tại cơ quan công an, cả hai bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

UBND phường Vườn Lài đã biểu dương, khen thưởng nóng lực lượng phá án. Ảnh: CA

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc và kiểm tra điện thoại của hai nghi phạm, lực lượng công an phát hiện cả hai đã lên kế hoạch thực hiện thêm một vụ cướp khác. Mục tiêu nhắm đến là cửa hàng GS25 trên đường Đồng Nai (phường Hòa Hưng).

Theo cơ quan công an, việc truy xét và bắt giữ kịp thời hai nghi phạm đã ngăn chặn được vụ cướp thứ hai, vốn có nguy cơ đe dọa đến tính mạng và tài sản người dân.

Công an phường Vườn Lài đang hoàn tất hồ sơ ban đầu và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Nhằm kịp thời ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác truy xét, bắt giữ tội phạm, UBND phường Vườn Lài đã tổ chức lễ trao thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, thể hiện quyết tâm giữ vững bình yên địa bàn, bảo vệ cuộc sống nhân dân.