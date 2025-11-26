Vừa cướp xong Family Mart, 2 thanh niên lên ngay kế hoạch cướp GS25

Ngày 26-11, Công an phường Vườn Lài, TP.HCM, vừa phối hợp cùng Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) và các đơn vị liên quan bắt giữ Trần Quốc Anh (21 tuổi, ngụ phường Vườn Lài) và Lê Hoàng Nam (19 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, đây là hai nghi phạm đã thực hiện vụ cướp tại cửa hàng Family Mart (số 138 –140 Vĩnh Viễn, quận 10 cũ) vào lúc 3 giờ 30 rạng sáng 22-11.
Vào cuộc truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Quốc Anh và Hoàng Nam khi cả hai đang lẩn trốn lần lượt tại phường Vườn Lài và tại một phòng trọ trên đường Quang Trung (phường An Hội Tây, quận Gò Vấp cũ).
Tại cơ quan công an, cả hai bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội.
Đáng chú ý, trong quá trình làm việc và kiểm tra điện thoại của hai nghi phạm, lực lượng công an phát hiện cả hai đã lên kế hoạch thực hiện thêm một vụ cướp khác. Mục tiêu nhắm đến là cửa hàng GS25 trên đường Đồng Nai (phường Hòa Hưng).
Theo cơ quan công an, việc truy xét và bắt giữ kịp thời hai nghi phạm đã ngăn chặn được vụ cướp thứ hai, vốn có nguy cơ đe dọa đến tính mạng và tài sản người dân.
Công an phường Vườn Lài đang hoàn tất hồ sơ ban đầu và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Nhằm kịp thời ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác truy xét, bắt giữ tội phạm, UBND phường Vườn Lài đã tổ chức lễ trao thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, thể hiện quyết tâm giữ vững bình yên địa bàn, bảo vệ cuộc sống nhân dân.
Theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
Trường hợp phạm tội có tổ chức; sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm... thì khung hình phạt có thể từ 7 năm đến 15 năm tù.
Ngoài ra, người chuẩn bị phạm tội này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.