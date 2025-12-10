TP.HCM: Nữ giúp việc trộm số vàng hơn 200 triệu đồng rồi thách thức công an

Ngày 10-12, Công an phường Xuân Hòa (TP.HCM) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM làm rõ vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn xảy ra trên địa bàn, bắt giữ bà NT Hiền (quê Ninh Thuận, người giúp việc).
Trước đó, sáng 4-12, Công an phường Xuân Hòa tiếp nhận tin báo từ bà PTH (ngụ tại địa phương) về việc bị mất trộm tài sản.
Theo trình báo, em gái bà H phát hiện 1 sợi dây chuyền vàng được giấu bất thường trong bồn xả nước nhà vệ sinh tại tầng trệt. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bà H kiểm tra lại tài sản thì tá hỏa phát hiện mất thêm 3 chiếc lắc vàng cùng nhiều trang sức khác. Tổng trị giá tài sản bị mất ước tính hơn 200 triệu đồng.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an khoanh vùng nghi can là bà NT Hiền, người giúp việc của gia đình. Bà Hiền là người có khả năng tiếp cận khu vực phòng ngủ và có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Qua thu thập chứng cứ, công an xác định bà Hiền đã mang số vàng trộm được đến bán tại một tiệm vàng ở phường Bình Lợi Trung (TP.HCM) nên mời về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, ban đầu bà Hiền tỏ thái độ bất hợp tác, liên tục quanh co và có lời lẽ thách thức, cho rằng công an “không đủ chứng cứ” buộc tội.
Tuy nhiên, trước những tài liệu trinh sát thu thập được từ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường, bà Hiền đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.
Bà Hiền khai nhận đã lợi dụng sự tin tưởng của gia chủ để trộm cắp. Riêng sợi dây chuyền tìm thấy trong bồn nước là do trong lúc hoảng loạn, bà đã giấu tạm vào đó để che giấu hành vi.
Hiện Công an phường Xuân Hòa đã thu hồi toàn bộ tài sản để trao trả cho bị hại và hoàn tất hồ sơ xử lý bà NT Hiền theo quy định pháp luật.
Khung hình phạt tội trộm cắp tài sản
Theo Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ tháng đến 3 năm.
Trường hợp phạm tội thuộc khoản 2 (tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng...) thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
Đặc biệt, nếu tài sản trộm cắp trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, người phạm tội có thể đối diện với khung hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.