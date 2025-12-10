TP.HCM: Nữ giúp việc trộm số vàng hơn 200 triệu đồng rồi thách thức công an 10/12/2025 19:39

(PLO)- Sau khi trộm số vàng trị giá hơn 200 triệu đồng của chủ nhà, nữ giúp việc mang đi bán và giấu 1 phần trong bồn nước, khi bị mời làm việc còn thách thức công an không đủ chứng cứ.

Ngày 10-12, Công an phường Xuân Hòa (TP.HCM) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM làm rõ vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn xảy ra trên địa bàn, bắt giữ bà NT Hiền (quê Ninh Thuận, người giúp việc).

Trước đó, sáng 4-12, Công an phường Xuân Hòa tiếp nhận tin báo từ bà PTH (ngụ tại địa phương) về việc bị mất trộm tài sản.

Công an tạm giữ, lấy lời khai với bà Hiền để làm rõ. Ảnh: CA

Theo trình báo, em gái bà H phát hiện 1 sợi dây chuyền vàng được giấu bất thường trong bồn xả nước nhà vệ sinh tại tầng trệt. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bà H kiểm tra lại tài sản thì tá hỏa phát hiện mất thêm 3 chiếc lắc vàng cùng nhiều trang sức khác. Tổng trị giá tài sản bị mất ước tính hơn 200 triệu đồng.

Tổng số vàng bị bà Hiền lấy vào khoảng 200 triệu đồng. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an khoanh vùng nghi can là bà NT Hiền, người giúp việc của gia đình. Bà Hiền là người có khả năng tiếp cận khu vực phòng ngủ và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua thu thập chứng cứ, công an xác định bà Hiền đã mang số vàng trộm được đến bán tại một tiệm vàng ở phường Bình Lợi Trung (TP.HCM) nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu bà Hiền tỏ thái độ bất hợp tác, liên tục quanh co và có lời lẽ thách thức, cho rằng công an “không đủ chứng cứ” buộc tội.

Công an phát hiện bà Hiền mang số vàng trộm được đi bán. Ảnh: CA

Tuy nhiên, trước những tài liệu trinh sát thu thập được từ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường, bà Hiền đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Bà Hiền khai nhận đã lợi dụng sự tin tưởng của gia chủ để trộm cắp. Riêng sợi dây chuyền tìm thấy trong bồn nước là do trong lúc hoảng loạn, bà đã giấu tạm vào đó để che giấu hành vi.

Hiện Công an phường Xuân Hòa đã thu hồi toàn bộ tài sản để trao trả cho bị hại và hoàn tất hồ sơ xử lý bà NT Hiền theo quy định pháp luật.