TP.HCM: Công an xã Xuân Thới Sơn bắt kẻ trộm xe máy chỉ sau vài giờ nhận tin 28/11/2025 18:33

(PLO)- Chỉ vài giờ sau khi nhận tin trình báo, Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ người gây ra hai vụ trộm xe máy và thu hồi tang vật.

Ngày 28-11, Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan truy xét nóng, bắt nhanh nghi phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 21-11, Công an xã Xuân Thới Sơn tiếp nhận tin trình báo của anh BVĐ (62 tuổi), cư trú tại ấp 57, xã Xuân Thới Sơn, về việc bị mất trộm xe máy.

Anh Đ cho biết, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 20-11, anh dựng xe máy hiệu Jupiter biển số 59Y1-904xx trước sân nhà sau khi đi làm về. Khoảng 30 phút sau, khi anh quay ra thì phát hiện chiếc xe đã bị mất.



Nguyên (bên trái) và Trung đang được Công an xã Xuân Thới Sơn lập hồ sơ, lấy lời khai để điều tra, xử lý. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an xã đã chỉ đạo, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, khoanh vùng, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 13 giờ cùng ngày 21-11, tổ công tác đã bắt được nghi phạm tên Nguyên.

Qua đấu tranh khai thác nhanh, Nguyên khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy của anh Đ. Sau đó, Nguyên bán chiếc xe này cho đối người tên Trung trên địa bàn xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

Hình ảnh Nguyên lấy trộm chiếc xe máy. Ảnh: CA

Công an xã Xuân Thới Sơn đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục xác minh, khoanh vùng, truy bắt Trung và thu hồi chiếc xe máy bị mất trộm của anh Đ.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Nguyên còn khai nhận, trước đó, vào ngày 12-11, đã trộm chiếc xe máy hiệu Honda Wave biển số 52Y1-31xx của một người dân cư trú trên địa bàn TP.HCM.

Qua truy xét, Công an xã cũng đã thu hồi được chiếc xe này để trao trả lại cho người bị mất.