Kẻ trộm xe AirBlade ở Gò Vấp sống chui lủi ba tuần rồi ra đầu thú 27/11/2025 16:04

(PLO)- Sau gần ba tuần sống chui lủi, được sự vận động của Công an phường Gò Vấp, TP.HCM, Phạm Quốc Dũng đã ra đầu thú cùng chiếc xe tang vật.

Ngày 27-11, Công an phường Gò Vấp, TP.HCM vận động thành công Phạm Quốc Dũng ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời thu hồi tang vật là chiếc xe máy đã bị trộm.

Công an phường Gò Vấp đã vận động Dũng ra đầu thú. Ảnh: CA

Vụ trộm xe máy xảy ra vào tối 6-11, tại khu vực số 199 Lê Đức Thọ (phường Gò Vấp) chỉ trong vài chục giây. Người bị hại đã bất lực và không hy vọng tìm lại tài sản.

Nhận tin báo, Trung tá Hoàng Tuấn Hải, Trưởng Công an phường Gò Vấp, đã báo cáo về Trung tâm chỉ huy Công an TP.HCM. Đồng thời, Trung tá Phạm Minh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Gò Vấp, cùng tổ trinh sát và điều tra viên giàu kinh nghiệm đã rà soát, truy tìm thủ phạm.

Công an cũng thu hồi tang vật là chiếc xe máy bị trộm. Ảnh: CA

Trinh sát đã phân tích từng khung hình từ camera nhà dân và phát hiện bóng người thoáng qua. Dù hình ảnh khá mờ nhòe nhưng hướng di chuyển của kẻ trộm được xác định có thể là về phường Thới An, TP.HCM.

Từ dữ liệu trên, Công an phường Gò Vấp đã khẩn cấp kiểm tra danh sách những kẻ trộm cắp trong diện quản lý. Nổi lên là Phạm Quốc Dũng, người từng đi tù về tội cướp giật, sống lang thang, quan hệ xã hội phức tạp.

Khi lực lượng Công an đổ về nơi ở của Dũng tại đường TX16, nghi phạm đã kịp tẩu thoát, mang theo chiếc xe AirBlade trộm được giấu vào tầng hầm chung cư Picity High Park.

Xác định Dũng không nghề nghiệp ổn định, ít mối quan hệ, Công an phường Gò Vấp triển khai biện pháp vận động qua gia đình. Bằng sự kiên trì, mềm mỏng nhưng kiên quyết, cán bộ công an đã phân tích cho người thân hiểu rõ trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc đưa kẻ phạm tội ra trình diện để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đến chiều 27-11, sau gần ba tuần sống chui lủi trong các công viên, góc tối và nhà trọ tạm bợ, biết không thể thoát, Dũng mang theo chiếc xe tang vật đến Công an phường Gò Vấp đầu thú.

Người này khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Dũng thừa nhận đêm 6-11, sau chầu nhậu "quá đà", khi đi dọc đường Lê Đức Thọ thì nảy ý định trộm xe để "có cái đi lại cuối năm".

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Gò Vấp lập hồ sơ, xử lý theo quy định.