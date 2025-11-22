4 thiếu niên vào khu trọ trộm xe máy, bị người dân vây bắt 22/11/2025 16:50

(PLO)– Nhóm thiếu niên khoảng bốn người mang theo nhiều dao, đột nhập khu nhà trọ ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM lúc rạng sáng để trộm xe máy thì bị người dân phát hiện.

Ngày 22-11, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thiếu niên liên quan vụ trộm xe máy tại khu nhà trọ ấp 13.

Theo camera an ninh ghi lại, khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm này mang theo dao, lén vào khu nhà trọ và lấy trộm xe máy rồi bỏ chạy.

Hai thiếu niên bị người dân khống chế ở hiện trường. Ảnh: HT

Phát hiện vụ việc, anh T (23 tuổi) tri hô, đuổi theo và cùng người dân xung quanh khống chế được hai người, thu giữ hai con dao, bàn giao cho công an.

Hai con dao được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: HT

Từ lời khai và dữ liệu camera, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét và bắt thêm một người. Nghi phạm còn lại đang bị truy tìm để xử lý theo quy định.