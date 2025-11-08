Thủ đoạn của nhóm công nhân trộm 4 cuộn dây điện trị giá hơn nửa tỉ ở TP.HCM 08/11/2025 13:31

(PLO)- Công an TP.HCM làm việc với nhóm người liên quan đến vụ trộm 4 cuộn dây điện trị giá gần 600 triệu đồng ở công trình trong Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, TP.HCM).

Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm Nguyễn Hoàng Phong (29 tuổi), Nguyễn Quốc Duyên (40 tuổi, cùng là công nhân nhà thầu phụ); Hồ Tấn Phát (19 tuổi, từng là công nhân nhà thầu phụ), Hồ Thị Loan (45 tuổi, vợ của Duyên) và Nguyễn Chí Thiện (16 tuổi, công nhân nhà thầu phụ, tham gia chở tài sản) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an TP.HCM làm việc với nhóm người liên quan đến vụ trộm. Ảnh: CA

Theo đó, Công an TP.HCM đang làm rõ vụ trộm cắp xảy ra tại một công trình trong Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, TP.HCM). Tài sản bị lấy đi gồm bốn cuộn dây điện trị giá gần 600 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, nhóm công nhân nhà thầu phụ gồm Phong và Duyên đã lợi dụng hiểu biết nội bộ để thực hiện vụ trộm. Cả hai phát hiện số dây điện đắt tiền được để ở khu vực hẻo lánh, không có người trông coi.

Hai người này rủ thêm Phát, từng là công nhân bàn bạc kế hoạch, chuẩn bị kìm cộng lực để cắt dây.

Lợi dụng ban đêm, nhóm này cắt dây điện, chia nhỏ thành từng đoạn ngắn rồi luồn qua lỗ thoát nước dưới hàng rào tôn, giấu vào bao tải để đưa ra ngoài.

Sau đó, vợ của Duyên là Loan cùng Thiện (16 tuổi, công nhân nhà thầu phụ) tham gia chở số dây điện đi bán, dù biết rõ là tài sản phạm pháp.

Công an xác định nhóm trộm đã lợi dụng nhiều yếu tố, trong đó có sơ hở trong quản lý vật tư khi để dây điện ngoài trời và không khóa bảo vệ, thiếu kiểm soát khu vực hàng rào với các lỗ thoát nước, khe hở để tuồn tài sản ra ngoài, đồng thời lợi dụng mối quan hệ nội bộ khi các công nhân từng làm việc tại công trình nên nắm rõ sơ đồ và quy trình bảo vệ.

Hiện cơ quan công an đã thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ và xử lý các nghi phạm liên quan về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.