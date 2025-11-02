Thấy xe cắm sẵn chìa nên trộm để dùng làm phương tiện đi lại

Ngày 2-11, Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM, phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ, lấy lời khai với Trần Thanh Tâm (37 tuổi, ngụ ấp 39, xã Vĩnh Lộc) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, khoảng 19 giờ 15 ngày 26-10, tại căn nhà không số thuộc ấp 37, xã Tân Vĩnh Lộc, một người dân bị kẻ gian lấy trộm xe máy hiệu Wave để trước nhà.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng xác minh, truy xét.
Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Tâm cùng tang vật là chiếc xe máy bị trộm.
Theo Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Tâm có năm lần thụ án tù về các tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan công an, Tâm khai do không có phương tiện đi lại nên nảy sinh ý định trộm xe. Người này đi bộ tìm tài sản sơ hở của người dân để lấy trộm.
Khi đi ngang căn nhà ở ấp 37, thấy chiếc xe có cắm sẵn chìa khóa, không có người trông coi, Tâm liền tiếp cận, lấy xe rồi bỏ trốn.
Công an xã Tân Vĩnh Lộc khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng ngừa trộm cắp như:
- Không để xe máy ở nơi không có người trông giữ, khi về nhà cần đưa xe vào trong, khóa cổ, khóa càng cẩn thận.
- Kiểm tra cửa ra vào, cửa sổ, cửa ban công, sân thượng trước khi đi ngủ hoặc đi xa.
- Hạn chế để tiền, tài sản có giá trị lớn trong nhà; lắp đặt hệ thống camera, chuông báo động, cảm biến hồng ngoại để chủ động bảo vệ tài sản.
- Khi đi vắng dài ngày nên nhờ người thân hoặc hàng xóm trông giúp, khi phát hiện người khả nghi, cần báo ngay cơ quan công an.