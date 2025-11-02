Thấy xe cắm sẵn chìa nên trộm để dùng làm phương tiện đi lại 02/11/2025 20:50

(PLO)- Phát hiện chiếc xe cắm sẵn chìa khóa, không ai trông coi, người đàn ông từng có nhiều tiền án đã trộm xe để đi lại nhưng nhanh chóng bị Công an xã Tân Vĩnh Lộc bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 2-11, Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM, phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ, lấy lời khai với Trần Thanh Tâm (37 tuổi, ngụ ấp 39, xã Vĩnh Lộc) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 19 giờ 15 ngày 26-10, tại căn nhà không số thuộc ấp 37, xã Tân Vĩnh Lộc, một người dân bị kẻ gian lấy trộm xe máy hiệu Wave để trước nhà.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng xác minh, truy xét.

Người đàn ông trộm chiếc xe Wave nhanh chóng bị Công an xã Tân Vĩnh Lộc bắt. Ảnh: CA

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Tâm cùng tang vật là chiếc xe máy bị trộm.

Theo Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Tâm có năm lần thụ án tù về các tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Tâm khai do không có phương tiện đi lại nên nảy sinh ý định trộm xe. Người này đi bộ tìm tài sản sơ hở của người dân để lấy trộm.

Khi đi ngang căn nhà ở ấp 37, thấy chiếc xe có cắm sẵn chìa khóa, không có người trông coi, Tâm liền tiếp cận, lấy xe rồi bỏ trốn.