Bị trộm khi để xe không khóa cổ, điện thoại ở Trung tâm thương mại AEON Tân Phú 23/10/2025 16:46

Ngày 23-10, Công an phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM, vẫn đang lập hồ sơ, xử lý người liên quan đến hai vụ trộm cắp tài sản ở khu vực Trung tâm thương mại AEON Tân Phú.

Theo Công an phường Tân Sơn Nhì, các vụ việc thường xảy ra khi người dân đỗ xe ở vỉa hè, khu vực không có người trông coi hoặc quên khóa cổ xe, để đồ có giá trị trong cốp. Kẻ gian lợi dụng sơ hở này để ra tay nhanh chóng rồi tẩu thoát.

Công an phường Tân Sơn Nhì sau đó đã xác định được nhóm trộm chiếc xe máy. Ảnh: CA

Điển hình, ngày 17-9, anh LTP (cư dân chung cư Emerald, phường Tân Sơn Nhì) đến Công an phường trình báo mất xe máy biển số 59S3-477xx. Trước đó, anh P dựng xe trên lề đường trước chung cư, không người trông coi. Khi quay lại, anh phát hiện xe đã bị mất.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn Nhì khẩn trương rà soát camera an ninh, tổ chức tuần tra kiểm soát. Qua xác minh, công an mời một số người nghi vấn về làm việc. Nhóm này thừa nhận rạng sáng 16-9 đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản quanh khu vực Trung tâm thương mại AEON Tân Phú, thấy chiếc Yamaha Janus dựng trước chung cư Emerald không khóa cổ nên lấy trộm.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại vụ trộm cắp điện thoại iPhone ở Trung tâm thương mại AEON Tân Phú. Ảnh: CA

Một vụ khác xảy ra tối 4-10 tại Trung tâm thương mại AEON Tân Phú. Khi anh PGH đến mua sắm, trong lúc thử đồ, đặt túi xách chứa điện thoại iPhone 11 Pro Max lên kệ trưng bày rồi quên mang theo. Khi quay lại, điện thoại đã bị mất.

Từ hình ảnh camera, Công an phường xác định CQS (ngụ phường An Hội Tây, TP.HCM) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. S khai nhận trong lúc đi cùng gia đình, thấy túi bị bỏ quên trên kệ hàng đã lén mở túi lấy trộm điện thoại rồi rời khỏi trung tâm thương mại.

Công an phường Tân Sơn Nhì cho biết đây là những vụ việc đáng lưu ý cho người dân, hộ gia đình, ban quản lý siêu thị và khu dân cư. Các thủ đoạn trộm cắp thường gặp gồm: Để xe ngoài lề đường không khóa cổ, khu vực gửi xe thiếu camera giám sát hoặc nhân sự kiểm tra, người dân chủ quan bỏ quên tài sản khi mua sắm hay ăn uống.

Lực lượng công an đề nghị ban quản lý các trung tâm thương mại, siêu thị, khu dân cư tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng và cư dân tự bảo vệ tài sản; lắp đặt hệ thống camera tại bãi giữ xe, bố trí nhân sự kiểm tra, tuần tra thường xuyên.

Người dân cần khóa cổ, khóa càng xe, không để tài sản giá trị trong cốp, không để xe nơi công cộng không có người trông giữ. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ phải báo ngay cho bảo vệ hoặc Công an phường.

Công an phường Tân Sơn Nhì kêu gọi các đơn vị và người dân cùng phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng ngừa tội phạm, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng.