Dẫn con trai đi trộm tiền công đức trong chùa ở xã Bình Chánh 03/10/2025 12:48

(PLO)- Công an xã Bình Chánh đã nhanh chóng phát hiện, mời làm việc một người đàn ông có hành vi trộm tiền từ thùng tam bảo trong chùa Long Thọ.

Ngày 3-10, Công an xã Bình Chánh lập hồ sơ xử lý hành chính với THN (39 tuổi, quê Vĩnh Long, hiện ngụ phường Tân Hưng, TP.HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 2-10, Công an xã Bình Chánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc có hai người lấy tiền từ thùng tam bảo tại chùa Long Thọ (ấp 16, xã Bình Chánh, TP.HCM).

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, mời về trụ sở N cùng con trai 11 tuổi. Qua làm việc, N khai nhận đã lấy 513.000 đồng trong thùng tam bảo và dẫn con đi cùng để cảnh giới.

Công an xã Bình Chánh đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Công an xác minh phát hiện trước đây ông N từng bị xử lý về hành vi trộm cắp tài sản tại các chùa.

Công an xã Bình Chánh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, khi phát hiện người lạ có biểu hiện nghi vấn quanh khu vực sinh sống cần báo ngay cho cảnh sát khu vực hoặc công an xã để kịp thời xử lý.