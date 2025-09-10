Nam thanh niên trộm cắp ở Bệnh viện Bình Tân bị bắt 10/09/2025 20:50

(PLO)- Nguyễn Chí Thành trộm 4 điện thoại di động trong khuôn viên Bệnh viện Bình Tân và bị Công an phường Bình Trị Đông phát hiện, bắt giữ.

Ngày 10-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Chí Thành (32 tuổi, quê Quảng Ngãi, không nơi cư trú ổn định) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, lực lượng Công an phường Bình Trị Đông tổ chức tuần tra, kiểm tra tại khu vực trước cổng cấp cứu Bệnh viện Bình Tân (số 809 Hương Lộ 2).

Tại đây, công an phát hiện Thành có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Thành tiếp cận các phòng trong bệnh viện tìm sơ hở để trộm tài sản. Ảnh cắt từ clip

Qua kiểm tra, công an thu giữ trên người Thành bốn điện thoại di động. Thành thừa nhận đã trộm các tài sản này trong khuôn viên bệnh viện Bình Tân.

Công an đã khởi tố bắt Thành về tội trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Công an phường Bình Trị Đông đã mời các bị hại đến để trình báo, phối hợp điều tra. Hồ sơ vụ việc hiện được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố, mở rộng xử lý theo quy định.