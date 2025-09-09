Nhóm thanh niên vây đánh đôi nam nữ trước tiệm giặt sấy ở TP.HCM 09/09/2025 16:55

(PLO)- Công an phường Tân Sơn đang xác minh clip ghi lại cảnh khoảng 10 thanh niên vây đánh đôi nam nữ trước một tiệm giặt sấy trên đường Phạm Văn Bạch, TP.HCM.

Ngày 9-9, lãnh đạo UBND phường Tân Sơn, TP.HCM cho biết Công an phường Tân Sơn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc nhóm thanh niên tấn công đôi nam nữ trên đường Phạm Văn Bạch.

Theo cơ quan chức năng, sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân chưa đến công an trình báo. Công an phường đang xác minh và mời những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Vụ việc gây hỗn loạn. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh khoảng 10 nam thanh niên liên tục đánh một cô gái trước cửa tiệm giặt sấy. Nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận. Khi một thanh niên khác chạy đến giải vây, người này cũng bị nhóm tấn công dồn dập vào đầu.

Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người, song không ai dám vào can ngăn. Ảnh hưởng từ vụ đánh nhau khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Một số người đã hô hoán và gọi báo công an, nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường sau đó.