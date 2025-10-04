2 người trộm chó, 1 người mua chó bị Công an bắt khẩn cấp 04/10/2025 13:50

(PLO)- Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan bắt 2 người đàn ông trộm chó và một người phụ nữ mua chó, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 4-10, Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự với Trần Minh Trung (25 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn) và Nguyễn Thành Vinh (23 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú xã Đông Thạnh) về hành vi trộm cắp tài sản; Trần Thị Vân (41 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 2-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai kế hoạch đấu tranh, bắt giữ nhóm người chuyên thực hiện hành vi trộm chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai người đàn ông trộm chó và người phụ nữ mua chó ăn trộm bị công an bắt để điều tra. Ảnh: CA

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Trung và Vinh đã nhiều lần bàn bạc, chuẩn bị công cụ để đi trộm chó.

Theo kế hoạch, rạng sáng 2-10, cả hai dùng xe máy làm phương tiện, mang theo súng bắn điện tự chế, bình ắc quy cùng nhiều dụng cụ khác để gây án. Trong khoảng thời gian ngắn, Trung và Vinh liên tiếp thực hiện bốn vụ trộm chó tại phường Lái Thiêu và phường Thuận An. Tổng cộng bốn con chó đã bị bắt trộm, nặng hàng chục kg.

Tang vật bị công an TP.HCM thu giữ. Ảnh: CA

Sau khi gây án, cả hai mang số chó trên đến bán cho Trần Thị Vân. Vân đồng ý mua với giá 40.000 đồng/kg, bất chấp nguồn gốc số chó không rõ ràng. Khi cả nhóm đang cân chó để giao dịch thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả tang.

Tại hiện trường, Công an thu giữ bốn con chó vừa bị trộm (đã chết, tổng trọng lượng gần 70 kg), cùng sáu con chó khác do Vân đã mua từ nguồn không rõ lai lịch. Ngoài ra, Công an còn thu giữ một bộ súng bắn điện tự chế, bình ắc quy, bình xịt hơi cay, cuộn băng keo, balo, bao tải và xe mô tô dùng để gây án.

Số chó mà Trung và Vinh trộm được nặng 70kg. Ảnh: CA

Kết quả định giá xác định bốn con chó bị trộm trong vụ việc có giá trị hàng chục triệu đồng. Đây là những vật nuôi không chỉ có giá trị kinh tế mà còn gắn bó tình cảm với chủ. Việc trộm chó không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn khiến người dân bức xúc, hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân khác có liên quan, đồng thời xác minh toàn bộ số chó mà Vân đã thu mua để xử lý theo đúng quy định.