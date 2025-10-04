2 người trộm chó, 1 người mua chó bị Công an bắt khẩn cấp

Ngày 4-10, Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự với Trần Minh Trung (25 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn) và Nguyễn Thành Vinh (23 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú xã Đông Thạnh) về hành vi trộm cắp tài sản; Trần Thị Vân (41 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trước đó, ngày 2-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai kế hoạch đấu tranh, bắt giữ nhóm người chuyên thực hiện hành vi trộm chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Trung và Vinh đã nhiều lần bàn bạc, chuẩn bị công cụ để đi trộm chó.
Theo kế hoạch, rạng sáng 2-10, cả hai dùng xe máy làm phương tiện, mang theo súng bắn điện tự chế, bình ắc quy cùng nhiều dụng cụ khác để gây án. Trong khoảng thời gian ngắn, Trung và Vinh liên tiếp thực hiện bốn vụ trộm chó tại phường Lái Thiêu và phường Thuận An. Tổng cộng bốn con chó đã bị bắt trộm, nặng hàng chục kg.
Sau khi gây án, cả hai mang số chó trên đến bán cho Trần Thị Vân. Vân đồng ý mua với giá 40.000 đồng/kg, bất chấp nguồn gốc số chó không rõ ràng. Khi cả nhóm đang cân chó để giao dịch thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả tang.
Tại hiện trường, Công an thu giữ bốn con chó vừa bị trộm (đã chết, tổng trọng lượng gần 70 kg), cùng sáu con chó khác do Vân đã mua từ nguồn không rõ lai lịch. Ngoài ra, Công an còn thu giữ một bộ súng bắn điện tự chế, bình ắc quy, bình xịt hơi cay, cuộn băng keo, balo, bao tải và xe mô tô dùng để gây án.
Kết quả định giá xác định bốn con chó bị trộm trong vụ việc có giá trị hàng chục triệu đồng. Đây là những vật nuôi không chỉ có giá trị kinh tế mà còn gắn bó tình cảm với chủ. Việc trộm chó không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn khiến người dân bức xúc, hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân khác có liên quan, đồng thời xác minh toàn bộ số chó mà Vân đã thu mua để xử lý theo đúng quy định.
Theo Công an TP.HCM, trong thời gian qua, tình trạng trộm chó vẫn xảy ra rải rác, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận. Thủ đoạn của nhóm này cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị kỹ công cụ gây án, thậm chí mang theo cả bình xịt hơi cay để chống trả khi bị phát hiện, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.
Từ vụ việc này, Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, quản lý chặt chẽ vật nuôi của gia đình, đặc biệt là vào ban đêm; không để chó thả rông ngoài đường, đồng thời lắp đặt các biện pháp bảo vệ, giám sát cần thiết. Khi phát hiện hành vi nghi vấn, người dân cần báo ngay cho Công an địa phương để kịp thời xử lý, ngăn chặn.