Lời khai của nhóm trộm chó thủ sẵn bột ớt để chống trả 26/10/2025 19:10

(PLO)- Người cuối cùng trong nhóm trộm chó và đem đi tiêu thụ tại “chợ chó Trung Mỹ Tây” đã ra đầu thú sau khi Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM triệt phá nhóm này này rạng sáng 24-10.

Ngày 26-10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang lập hồ sơ, lấy lời khai với Phạm Trương Hùng Cường (26 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi trộm chó.

Trộm chó một đêm thu gần 4 triệu

Cường vừa đến công an đầu thú. Đây cũng là đối tượng cuối cùng trong nhóm trộm chó và tiêu thụ chó ăn trộm tại “chợ chó Trung Mỹ Tây” đã bị Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2) PC02 bắt rạng sáng 24-10.

Cường sau khi bỏ trốn đã đến công an đầu thú. Ảnh: CA

Nhóm trộm chó và tiêu thụ chó trộm gồm Đặng Nhật Bằng (23 tuổi, ngụ xã Bà Điểm), Nguyễn Thị Thúy An (26 tuổi, quê Bắc Giang, tạm trú tại địa chỉ trên), Phạm Thị Liên (58 tuổi, quê Bắc Giang, được xác định là chủ lò) và Nguyễn Sinh Gơ (30 tuổi, ngụ xã Bà Điểm).

Công an xác định Cường thường rủ Gơ đi trộm chó vào đêm khuya, rạng sáng. Để chuẩn bị, cả hai bàn bạc, Gơ lo súng điện, ắc quy và bột ớt để chống trả khi bị truy đuổi. Theo phân công, Cường điều khiển xe máy độ chế tốc độ cao chở Gơ đi trộm; Gơ dùng súng bắn điện bắt chó rồi cả hai cùng tẩu thoát.

Như thường lệ, tối 23 rạng sáng 24-10, Cường chở Gơ đi trộm. Gơ mang súng bắn điện, bột ớt để sẵn sàng tấn công người truy đuổi. Chỉ trong một đêm, cả hai đã bắt trộm được bốn con chó, nặng tổng cộng 51 kg.

Nhóm người trộm chó và tiêu thụ chó ở khu vực "chợ chó Trung Mỹ Tây" bị công an bắt. Ảnh: CA

Khi đến đầu hẻm đường Hà Đặc, Gơ đưa chó vào bán cho Bằng và An, còn Cường chạy xe, đi bộ quanh khu vực để cảnh giới. Khi biết Gơ bị bắt, Cường bỏ trốn nhưng biết không thể thoát nên ngày 25-10, đã ra đầu thú.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 19 con chó đã chết (tổng trọng lượng 215 kg, trong đó có bốn con vừa bị trộm), một bộ súng kích điện tự chế, túi bột ớt cùng nhiều tang vật khác.

Cường và Gơ khai trước đó từng bán chó trộm được cho lò của bà Liên, thu được 3,7 triệu đồng rồi chia đôi.

Công an kiểm tra tang vật liên quan đến hành vi trộm chó của Gơ và Cường. Ảnh: CA

Còn bà Liên được xác định làm chủ cơ sở giết mổ, bán thịt chó chui ở "chợ chó Trung Mỹ Tây". Nhiều lần bà Liên từng được Công an phường Trung Mỹ Tây tuyên truyền vận động về việc không thu mua, giết mổ chó không rõ nguồn gốc, chó bị trộm. Người phụ nữ cũng đã ký cam kết cho việc này nhưng vẫn vi phạm.

Trộm mèo cũng không thoát Ngày 18-10, Công an phường An Hội Tây phối hợp PC02 triệt phá đường dây trộm cắp, mua bán, tiêu thụ mèo. Công an phát hiện NVT (51 tuổi, ngụ địa phương) có dấu hiệu thu mua chó, mèo do người khác trộm cắp. Rạng sáng 15-10, cảnh sát ập vào kiểm tra, bắt giữ T cùng 14 người liên quan đang thực hiện hành vi tiêu thụ mèo không rõ nguồn gốc. Công an thu giữ 21 con mèo, 26 bẫy bắt mèo cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan.

Liên tục bắt các nhóm trộm chó tại vùng giáp ranh

Trước đó, ngày 4-10, PC02 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt khẩn cấp Trần Minh Trung (25 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn) và Nguyễn Thành Vinh (23 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú xã Đông Thạnh) về hành vi trộm cắp tài sản; tạm giữ Trần Thị Vân (41 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây) để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Để trộm chó, Trung và Vinh nhiều lần bàn bạc, chuẩn bị công cụ gồm súng bắn điện tự chế, bình ắc quy... và dùng xe máy làm phương tiện di chuyển. Rạng sáng 2-10, cả hai thực hiện bốn vụ trộm chó tại phường Lái Thiêu và phường Thuận An, bắt được bốn con chó nặng hàng chục kg.

Số chó mà Trung và Vinh trộm được nặng 70kg. Ảnh: CA

Trung và Vinh mang chó bán cho Vân với giá 40.000 đồng/kg. Khi đang cân số chó vừa trộm để giao dịch, nhóm người này bị Công an kiểm tra, bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm bốn con chó vừa bị trộm (đã chết, tổng trọng lượng gần 70 kg), sáu con chó khác cùng nhiều công cụ gây án.

Nhiều năm qua, khu vực phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) từng nổi tiếng là nơi tập trung nhiều điểm thu gom, giết mổ và tiêu thụ chó trộm lớn nhất thành phố.

Hai người đàn ông trộm chó và người phụ nữ mua chó ăn trộm bị công an bắt để điều tra. Ảnh: CA

Có thời điểm tới tám cơ sở hoạt động chui. Mỗi ngày, các điểm này tiêu thụ hàng chục đến hàng trăm con chó, phần lớn không rõ nguồn gốc. Các đoàn kiểm tra từng phát hiện tại hiện trường nhiều dụng cụ giết mổ, cùng hàng trăm kg thịt chó không đảm bảo vệ sinh. Có thời điểm, chính quyền địa phương thu giữ đến gần một tấn thịt chó vi phạm mỗi năm.

Dù đã nhiều lần bị kiểm tra, xử lý, nhưng "chợ chó Trung Mỹ Tây" vẫn tồn tại dai dẳng, trở thành nơi tập kết chó bị đánh thuốc, bị trộm từ các khu vực khác mang đến. Hoạt động này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị và đạo đức xã hội.