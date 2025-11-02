Dính chiêu lừa học bổng du học, hai sinh viên TP.HCM mất hơn 4 tỷ đồng 02/11/2025 15:57

(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng, giả danh chương trình học bổng du học quốc tế để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Hai vụ việc liên tiếp được phát hiện trong những ngày cuối tháng 10 cho thấy chiêu thức của nhóm tội phạm mạng ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý hiếu học và ước mơ du học của giới trẻ.

Ngày 28-10, ông HNL (ngụ TP.HCM) đến trình báo với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) về việc con gái là HKL (19 tuổi, sinh viên Trường Y) có dấu hiệu bị lừa đảo và mất liên lạc.

Công an TP.HCM cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo học bổng du học nhắm vào sinh viên và gia đình nạn nhân. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 27-10, HKL nói với gia đình rằng đang làm thủ tục nhận “học bổng du học Canada” và cần chuyển 1 tỷ đồng để “đóng lệ phí, chứng minh tài chính”. Tin tưởng con, ông L đã chuyển số tiền này vào tài khoản số 8816XXXXXX mang tên Lê Quang Linh (Ngân hàng BIDV) theo hướng dẫn.

Khi nhóm lừa đảo tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 1 tỷ đồng để “chuộc người”, ông L mới nghi ngờ và báo công an. Từ tin báo, PC02 phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP Thủ Đức) khẩn trương truy tìm và giải cứu nạn nhân tại phòng trọ trên đường 160 Lã Xuân Oai vào lúc 14 giờ 50 cùng ngày.

Nạn nhân khai bị các đối tượng thao túng tâm lý, điều khiển qua mạng xã hội, tin rằng mình đang làm thủ tục du học hợp pháp nên thực hiện mọi yêu cầu, kể cả việc rời khỏi nhà và cắt liên lạc với người thân.

Một ngày sau, sáng 29-10, gia đình sinh viên NCMT (18 tuổi, ngụ TP.HCM) bất ngờ nhận được tin nhắn Zalo kèm hình ảnh nhạy cảm của con, kẻ gửi yêu cầu chuyển 200 triệu đồng “để chuộc người”.

Không liên lạc được với T, gia đình trình báo công an. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện T đang ở khách sạn trên địa bàn phường Chợ Lớn nên nhanh chóng kiểm tra, đưa về trụ sở làm rõ.

T khai bị lừa tham gia “chương trình học bổng du học Trung Quốc”, tin tưởng đã chuyển cho các đối tượng tổng cộng hơn 3,4 tỷ đồng thông qua tài khoản mang tên Lê Quang Linh (Ngân hàng BIDV).

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy cả hai vụ việc đều có dấu hiệu liên quan đến một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram để tiếp cận, thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản.