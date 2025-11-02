Dính chiêu lừa học bổng du học, hai sinh viên TP.HCM mất hơn 4 tỷ đồng

Hai vụ việc liên tiếp được phát hiện trong những ngày cuối tháng 10 cho thấy chiêu thức của nhóm tội phạm mạng ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý hiếu học và ước mơ du học của giới trẻ.
Ngày 28-10, ông HNL (ngụ TP.HCM) đến trình báo với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) về việc con gái là HKL (19 tuổi, sinh viên Trường Y) có dấu hiệu bị lừa đảo và mất liên lạc.
Trước đó, ngày 27-10, HKL nói với gia đình rằng đang làm thủ tục nhận “học bổng du học Canada” và cần chuyển 1 tỷ đồng để “đóng lệ phí, chứng minh tài chính”. Tin tưởng con, ông L đã chuyển số tiền này vào tài khoản số 8816XXXXXX mang tên Lê Quang Linh (Ngân hàng BIDV) theo hướng dẫn.
Khi nhóm lừa đảo tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 1 tỷ đồng để “chuộc người”, ông L mới nghi ngờ và báo công an. Từ tin báo, PC02 phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP Thủ Đức) khẩn trương truy tìm và giải cứu nạn nhân tại phòng trọ trên đường 160 Lã Xuân Oai vào lúc 14 giờ 50 cùng ngày.
Nạn nhân khai bị các đối tượng thao túng tâm lý, điều khiển qua mạng xã hội, tin rằng mình đang làm thủ tục du học hợp pháp nên thực hiện mọi yêu cầu, kể cả việc rời khỏi nhà và cắt liên lạc với người thân.
Một ngày sau, sáng 29-10, gia đình sinh viên NCMT (18 tuổi, ngụ TP.HCM) bất ngờ nhận được tin nhắn Zalo kèm hình ảnh nhạy cảm của con, kẻ gửi yêu cầu chuyển 200 triệu đồng “để chuộc người”.
Không liên lạc được với T, gia đình trình báo công an. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện T đang ở khách sạn trên địa bàn phường Chợ Lớn nên nhanh chóng kiểm tra, đưa về trụ sở làm rõ.
T khai bị lừa tham gia “chương trình học bổng du học Trung Quốc”, tin tưởng đã chuyển cho các đối tượng tổng cộng hơn 3,4 tỷ đồng thông qua tài khoản mang tên Lê Quang Linh (Ngân hàng BIDV).
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy cả hai vụ việc đều có dấu hiệu liên quan đến một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram để tiếp cận, thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản.
Theo PC02, đây là dạng biến tướng mới của thủ đoạn “bắt cóc online” – các đối tượng không chỉ giả danh cơ quan chức năng mà còn giả mạo tổ chức giáo dục, học bổng, chương trình du học để tạo lòng tin, buộc nạn nhân tự quay video, gửi hình ảnh, rời khỏi nhà và cắt liên lạc, khiến gia đình tưởng con bị bắt cóc thật rồi chuyển tiền.
Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh có con em đang học phổ thông, sinh viên, cần hết sức cảnh giác:
- Tuyệt đối không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu “đóng học bổng”, “phí du học” nào khi chưa được xác minh qua nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền.
- Không tin tưởng tin nhắn, hình ảnh, video gửi qua mạng nếu có biểu hiện bất thường; cần liên hệ trực tiếp với con em, nhà trường hoặc báo ngay cho công an.
- Nhà trường cần tăng cường quản lý, điểm danh, kịp thời thông báo cho gia đình khi sinh viên vắng mặt bất thường.
- Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân có thể liên hệ trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (0693187200) hoặc Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (0777379848) để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.