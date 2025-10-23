Đưa tiền 'bồi dưỡng' để nhận phiếu phát quà từ thiện ở TP.HCM, nhiều người bị lừa 23/10/2025 15:00

(PLO)- Nhiều người dân tại khu vực đường Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP.HCM, phản ánh bị lừa mua phiếu phát quà từ thiện giá 20.000-30.000 đồng nhân ngày 20-10, tuy nhiên khi đến nơi mới biết địa chỉ ghi trên phiếu là giả.

Ngày 23-10, Công an phường Bình Đông, TP.HCM, cho biết đã phát thông báo mời những người từng nhận hoặc mua phiếu phát quà từ thiện đến trụ sở công an để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Theo Công an phường Bình Đông, ngày 20-10, Báo Tin tức và Dân tộc đăng bài cảnh giác với chiêu lừa tặng phiếu phát quà từ thiện, phản ánh việc một số người giả danh làm từ thiện, phát “phiếu nhận quà nhân ngày 20-10 tại Công ty Ái Loan, đường Phạm Thế Hiển, phường 6, lúc 10 giờ sáng”, đồng thời gợi ý người dân đưa tiền “bồi dưỡng” từ 10.000 đến 40.000 đồng để nhận phiếu.

Nhiều người dân đã đưa tiền "bồi dưỡng" để lấy các phiếu phát quà. Ảnh: HT

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Đông rà soát và xác định địa chỉ ghi trên phiếu là 15xx đường Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông. Tại đây, cơ quan công an làm việc với bà LTC (57 tuổi), chủ nhà, được biết địa chỉ này không có Công ty Ái Loan và chưa từng phát hành hay bán phiếu phát quà.

Để phòng ngừa việc các nhóm người xấu lợi dụng lòng tin gây thiệt hại cho người dân, Công an phường Bình Đông thông báo đề nghị những ai đã nhận hoặc mua phiếu phát quà từ thiện đến công an phường để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ xử lý.

Nhiều người trong số này là người bán vé số, người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HT

Trước đó, nhiều người dân sống quanh khu vực đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TP.HCM) phản ánh đã bị lừa khi mua “phiếu phát quà từ thiện” với giá từ 20.000 đến 30.000 đồng.

Theo chị TKN, chủ nhà và đại diện Công ty TNHH MTV KL, sáng 20-10, có rất đông người cầm phiếu màu trắng, xanh đến công ty để nhận quà. Tuy nhiên, doanh nghiệp không tổ chức bất kỳ chương trình phát quà nào. “Thấy họ tội nghiệp, chúng tôi đã hoàn lại số tiền họ mất và thu hồi nhiều phiếu giả” - chị N nói.

Anh NHX, người dân sống gần đó, cho biết từ trưa đã có rất nhiều người đến hỏi địa chỉ ghi trên phiếu. “Biết là lừa đảo nên tôi khuyên họ quay về. Nhìn cảnh nhiều cô chú đội nắng mà phải ra về tay trắng, thật sự rất thương” - anh nói.

Một số nạn nhân như cô HL (bán vé số) và cô SX (nhặt ve chai) kể bị lừa mua phiếu, tưởng thật nên mất tiền. Các phiếu giả được in tinh vi, ghi rõ tên công ty, địa chỉ, thời gian phát quà khiến người dân dễ tin.

Công an phường Bình Đông khuyến cáo người dân cảnh giác, không đưa tiền cho người lạ và báo ngay cơ quan công an khi phát hiện hành vi lợi dụng danh nghĩa từ thiện để lừa đảo.