Công an TP.HCM tìm bị hại trong vụ lừa đảo do Võ Đăng Khoa thực hiện 16/10/2025 19:37

Ngày 16-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) Công an TP.HCM, cho biết đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh, thành khác, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 16-9-2025.

Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Khoa để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Kết quả điều tra ban đầu xác định Võ Đăng Khoa (37 tuổi, hộ khẩu thường trú tại ấp Đa Hậu, xã Hưng Mỹ, Vĩnh Long) do thiếu nợ nhiều người nên đã đưa ra các thông tin gian dối về pháp lý và quyền sở hữu đất, cam kết các quyền sử dụng đất là của mình, không bị tranh chấp để ký hợp đồng chuyển nhượng cho nhiều người khác, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, để che giấu hành vi phạm tội, Khoa còn lợi dụng việc được một số người ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất rồi tự ý đem tài sản này chuyển nhượng cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an lấy lời khai với Thoa. Ảnh: CA

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi của bị can và thu hồi tài sản cho các bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị những ai là người bị hại trong vụ án trên liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT (địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM), gặp điều tra viên Nguyễn Văn Thao – Đội 4, Phòng PC01, số điện thoại 0936.352.979 để được hướng dẫn làm việc, đảm bảo quyền lợi hợp pháp.