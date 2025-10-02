Cử tri lo lắng về tội phạm bắt cóc online, lừa đảo qua mạng 02/10/2025 12:15

(PLO)- Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Tân Phú, Phú Thọ Hòa, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Phú Thạnh, nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng trước tình trạng lừa đảo qua mạng, bắt cóc online...

Sáng 2-10, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM số 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Tân Phú, Phú Thọ Hòa, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Phú Thạnh.

Tổ đại biểu gồm: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH phát triển công nghiệp Tân Thuận.

Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM số 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Tân Phú, Phú Thọ Hòa, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Phú Thạnh. Ảnh: NT

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Văn Sơn (phường Phú Thạnh) cho biết hiện nay các thủ đoạn lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, đối tượng thường giả danh cơ quan công an, thuế, bảo hiểm để gọi điện, nhắm đến người già và học sinh, sinh viên với chiêu thức bắt cóc online.

“Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp mạnh để hạn chế thấp nhất tình trạng này” – ông Sơn nhấn mạnh.

Cử tri Lê Văn Sơn (phường Phú Thạnh) nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: NT

Ông Sơn cũng phản ánh là lo lắng về tình trạng thuốc giả, sữa giả lưu hành, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em. Ông đề nghị cơ quan quản lý cần tăng cường trách nhiệm giám sát.

Cử tri Phạm Thị Thẩm (phường Phú Thạnh) nêu thắc mắc về tính chính xác của đồng hồ điện tử thay thế đồng hồ cơ. Theo bà Thẩm, mấy tháng nay hóa đơn điện của gia đình tăng lên dù nhu cầu sử dụng không thay đổi. “Nếu là hộ lao động thu nhập thấp thì rất khó khăn” – bà Thẩm nói.

Một số cử tri khác cũng cho rằng người dân không có điều kiện kiểm chứng số điện tiêu thụ, dẫn đến nhiều băn khoăn trong bối cảnh giá điện tăng.

Cử tri còn nêu nhiều vấn đề dân sinh khác như tình trạng quy hoạch treo kéo dài, việc cần có một bộ sách giáo khoa đồng giá, sử dụng nhiều năm; lấn chiếm vỉa hè; phân loại rác sinh hoạt…

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Đối ngoại của Quốc hội phát biểu. Ảnh: NT

Thay mặt tổ đại biểu, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cho biết sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của cử tri.

Liên quan đến tình trạng lừa đảo qua mạng và bắt cóc online, Trung tướng Đức cho biết hiện nay các đơn vị công an, quân đội đều có lực lượng chuyên trách đấu tranh với tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo ông Đức, người dân trong nước được tự do tiếp cận nhiều nền tảng mạng xã hội nhưng còn thiếu kỹ năng phòng tránh, tạo điều kiện để tội phạm lợi dụng. “Nhiều người thoải mái chia sẻ thông tin, hình ảnh gia đình, trẻ em lên mạng xã hội. Tội phạm chỉ cần dùng AI phân tích, tổng hợp tâm lý nạn nhân để lừa đảo. Đây là mỏ vàng của tội phạm công nghệ cao” – Trung tướng Đức cảnh báo.

Ông Đức khẳng định các cơ quan công an, điện lực, bảo hiểm xã hội… sẽ không bao giờ gọi điện yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, cài đặt phần mềm hay làm việc trực tuyến. Người dân cần hết sức cảnh giác, không chia sẻ thông tin cá nhân và hình ảnh trẻ em lên mạng xã hội.

“Khi có nghi vấn bị lừa đảo, người dân nên chặn liên lạc và báo ngay cho cơ quan công an. Nếu nâng cao hiểu biết và cảnh giác, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng sẽ không còn đất sống” – Trung tướng Đức nhấn mạnh.