Bắt băng chuyên trộm xe máy trước cổng trường học ở TP.HCM, Đồng Nai 03/11/2025 16:18

(PLO)- Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy hoạt động từ TP.HCM sang Đồng Nai và Tây Ninh.

Ngày 3-11, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, sáu người liên quan đã bị khởi tố, bắt giam.

Cầm đầu đường dây được xác định là Vũ Đăng Rực (50 tuổi, không nơi cư trú ổn định) cùng đồng phạm Nguyễn Ngọc Vân (44 tuổi, trú xã Ngãi Giao, TP.HCM).

Vân, Rực, Quang và Yến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, Rực và Vân bàn bạc, lên kế hoạch thực hiện bốn vụ trộm xe máy tại các khu vực cổng trường học – nơi người dân thường sơ hở khi đậu xe.

Cụ thể, ngày 25-8, cả hai trộm xe Honda Future màu trắng đen trước cổng trường Võ Văn Thặng (xã Đông Thạnh, TP.HCM); ngày 3-9, trộm xe Vario màu đen tại trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (phường Bà Rịa, TP.HCM).

Tiếp đó, ngày 5-9 nhóm đối tượng trộm xe Future 125 màu đỏ tại trường Tiểu học Lê Văn Tám (tỉnh Đồng Nai); ngày 8-9, trộm xe Vision màu cam trước trường Tiểu học Thuận Giao (phường Thuận Giao, TP.HCM).

Sau khi trộm được, Rực và Vân bán lại ba xe cho Hà Phú Lợi (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý, Tây Ninh) – người cầm đầu đường dây tiêu thụ xe gian. Cả 2 giữ lại một chiếc làm phương tiện di chuyển.

Vinh và Lợi cũng bị bắt. Ảnh: CA

Hà Phú Lợi móc nối với Lục Quang (29 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) và vợ là Châu Ngọc Yến (31 tuổi, ngụ Tây Ninh) để tiêu thụ xe trộm. Lợi giao cho Quang nhận và vận chuyển xe, trả công 1,5 triệu đồng mỗi chuyến; còn Yến chuyển tiền thanh toán, che giấu giao dịch.

Nhóm này đã ba lần tiêu thụ xe trộm do Rực và Vân bán lại. Lợi khai đã bán hai xe cho Nguyễn Tiến Mạnh (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý, Tây Ninh) và một xe Future đỏ cho Hà Khắc Vinh (37 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Quý).

Sau khi tiếp nhận thông tin, được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp với Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) tập trung truy xét. Các trinh sát đã xuống các địa bàn giáp biên giới, lần theo các dấu vết nhóm trộm và tiêu thụ để lại.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 21-9, Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Rực và Vân về tội trộm cắp tài sản; khởi tố Lục Quang và Châu Ngọc Yến về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đến ngày 23-9, cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm Hà Phú Lợi. Ngày 15-10, Lợi đến công an trình diện. Hai ngày sau, khi công an khám xét nhà của Lợi tại Tây Ninh, Hà Khắc Vinh cũng đến đầu thú, giao nộp chiếc xe đã mua của Lợi.

Vinh khai đã mua xe Future đỏ với giá 10 triệu đồng dù biết rõ là xe không biển số, số khung số máy bị đục, giá rẻ bất thường. Vinh thừa nhận hành vi mua xe gian để “chạy tạm quanh nhà”.

Công an thu giữ năm xe máy, sáu điện thoại di động, bộ phá sóng định vị, nhiều đoản phá khóa, biển số giả, nón bảo hiểm, quần áo và các vật dụng phục vụ việc phạm tội.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ hơn 10 triệu đồng là số tiền các bị can khai có được từ việc bán xe trộm.

Tất cả sáu người liên quan gồm Rực, Vân, Lợi, Yến, Quang và Vinh đều thừa nhận hành vi phạm tội. Công an TP.HCM đang truy tìm Nguyễn Tiến Mạnh (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý, Tây Ninh) – người đã mua lại hai xe máy trộm từ Hà Phú Lợi.

Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra để làm rõ các đường dây tiêu thụ xe gian liên tỉnh, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác khi mua xe cũ giá rẻ, tránh tiếp tay cho tội phạm.