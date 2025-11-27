Tung tin sai sự thật về mưa, lũ ở Phú Yên cũ, một phụ nữ bị Công an TP.HCM xử lý 27/11/2025 16:23

(PLO)- Công an TP.HCM vừa mời làm việc, xử lý một người dân tại TP.HCM vì có hành vi đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa, lũ ở khu vực Phú Yên cũ gây hoang mang dư luận.

Ngày 27-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM mời làm việc, cảnh cáo, nhắc nhở đối với bà LTTT (cư trú tại phường Bình Dương, TP.HCM).

Bà T bị xử lý vì hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, gây hoang mang dư luận về tình hình mưa, lũ tại xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk (Hòa Thịnh, Tây Hòa của tỉnh Phú Yên cũ).

Công an TP.HCM mời làm việc, xử lý với bà T về hành vi đưa thông tin thiếu kiểm chứng, gây hoang mang dư luận về tình hình mưa, lũ tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, tình hình mưa, lũ tại một số tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tài sản của Nhân dân. Bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai, thời gian gần đây, một số cá nhân đã đăng tải, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật trên mạng xã hội.

Hành vi này gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, cứu nạn và làm gián đoạn hoạt động điều hành của chính quyền.

Trước tình hình trên, PA05 đã tăng cường lực lượng, phương tiện nắm tình hình trên không gian mạng. Qua đó, ngày 23-11, PA05 phát hiện, mời làm việc, cảnh cáo, nhắc nhở đối với bà T. Sau khi được mời làm việc, bà T đã nhận thức được hành vi vi phạm, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc này, PA05 khuyến cáo người dân cần tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng không gian mạng.

Người dân nên chủ động nâng cao kỹ năng nhận diện tin giả, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thống của cơ quan Nhà nước. Việc này nhằm tránh bị dẫn dắt bởi các nguồn tin không đáng tin cậy và tránh tình trạng phát tán thông tin sai sự thật.

Bên cạnh đó, cộng đồng cần phê phán, lên án những hành vi tung tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng, sai sự thật. Đồng thời, cần thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi phát tán, đăng tải nội dung sai lệch, kích động hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.