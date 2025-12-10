TP.HCM: Công an phường hú còi mở đường, đưa sản phụ đến bệnh viện 10/12/2025 21:22

(PLO)- Thấy người đàn ông cầu cứu giữa dòng xe đông đúc, công an phường lập tức hú còi ưu tiên, mở đường đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn.

Chiều 10-12, Công an phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) cho biết đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn và sự thăm hỏi xúc động từ anh Võ Đình Lân (31 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Anh Lân là người chồng trong vụ việc sản phụ sắp sinh được tổ công tác của phường hỗ trợ đưa vợ đi sinh cấp cứu.

Hú còi ưu tiên, mở đường cứu người

Trước đó, vào sáng 8-12, tổ công tác Công an phường Đông Hưng Thuận do Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an phường và cán bộ Dương Quốc Thắng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn.

Xe tuần tra của Công an phường Đông Hưng Thuận liên tục mở còi để dẫn đường cho xe chở sản phụ. Ảnh: CA

Khi di chuyển qua giao lộ Trường Chinh - Tây Thạnh, tổ công tác phát hiện một người đàn ông với vẻ mặt hốt hoảng, liên tục ra hiệu cầu cứu.

Tiếp cận nhanh, lực lượng chức năng được biết vợ người này đang chuyển dạ, đau dữ dội cần đến bệnh viện gấp. Tuy nhiên, thời điểm trên tuyến đường Trường Chinh phương tiện rất đông, việc di chuyển bằng xe máy gặp nhiều khó khăn.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của sản phụ và thai nhi, tổ công tác lập tức bật tín hiệu ưu tiên. Các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng điều tiết, mở đường và dẫn xe chở chị vượt qua khu vực ùn tắc, hướng thẳng về Bệnh viện Từ Dũ.

Sản phụ được đưa đến bệnh viện kịp thời. Ảnh: CA

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, sản phụ đã được đưa đến phòng cấp cứu an toàn. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, gia đình vỡ òa hạnh phúc khi bé trai kháu khỉnh chào đời, được đặt tên là Võ Hữu Tường.

Muốn đến tận nơi gửi lời cảm ơn

Tại trụ sở công an phường chiều 10-12, gặp lại những ân nhân đã giúp đỡ vợ con mình, anh Lân không giấu được sự xúc động.

Chia sẻ với ban chỉ huy đơn vị, anh Lân cho biết hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Anh hiện chạy xe ôm công nghệ, vợ là công nhân. Mẹ mất sớm, người cha già hiện sống cùng hai vợ chồng trong căn nhà nhỏ tại xã Bà Điểm.

Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an phường trao tặng quà cho anh Lân. Ảnh: CA

“Dẫu bận rộn chăm sóc vợ con những ngày đầu sinh nở nhưng tôi vẫn muốn đến tận nơi để nói lời cảm ơn. Nếu không có các anh hỗ trợ mở đường lúc đó, không biết vợ con tôi sẽ xoay xở ra sao giữa dòng xe kẹt cứng” - anh Lân bộc bạch.

Hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của nam tài xế, Công an phường Đông Hưng Thuận đã trao tặng gia đình một phần quà nhỏ để chào mừng thành viên mới, đồng thời động viên vợ chồng anh nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Công an phường Đông Hưng Thuận cho biết, hành động hỗ trợ người dân tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an. Đây cũng là sự cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất do Bộ Công an triển khai và mô hình “Lắng nghe – Tuyên truyền – Giúp đỡ” của Công an TP.HCM.