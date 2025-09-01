Xác định được người chửi bới, đập bể kính taxi giữa đường 01/09/2025 21:50

(PLO)- Hiện cơ quan công an vẫn đang lấy lời khai người chặn đầu xe taxi ngay giữa đường chửi bới, đập bể kính xe ô tô.

Ngày 1-9, Công an phường An Phú phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên điều khiển xe máy chặn đầu xe taxi, rồi dùng nón bảo hiểm đập phá xe ô tô và hành hung tài xế ngay giữa đường.

Nam thanh niên hung hãn đạp bể kính xe taxi ngay giữa đường. Ảnh: Cắt tỪ clip

Bước đầu cơ quan công an xác định người có hành vi trên là Nguyễn Văn Hoàng Khanh (25 tuổi).

Hiện tại, cơ quan công an đang lấy lời khai người này để tiếp tục làm rõ.

Trước đó, sự việc xảy ra vào tối ngày 29-8 trên đường ĐT 743 thuộc phường An Phú, TP HCM.

Theo trình bày của anh Trần Thái B (tài xế taxi), vào thời điểm trên anh B điều khiển xe taxi chở khách lưu thông trên đường ĐT 743 (hướng từ Bình Dương cũ về Đồng Nai).

Khi đến khu vực trạm thu phí nằm trên đường ĐT 743 thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy chặn đầu xe.

Tiếp đó, nam thanh niên liên tục chửi bới rồi hung hãn dùng nón bảo hiểm đập bể kính xe phía bên tài xế.

Chưa dừng lại, người này tiếp tục dùng tay hành hung tài xế, tháo biển số xe taxi và đập phá một số bộ phận khác trên xe.

Sau khi gây ra sự việc, người này đã lên xe máy bỏ đi. Toàn bộ hành vi của người này đã được người dân dùng điện thoại quay lại.

Do bị mảnh kính văng vào và giằng co với nam thanh niên nên anh B bị thương nhẹ chảy máu ở tay.

Sau khi sự việc xảy ra, anh B đã trình báo công an phường An Phú. Đồng thời, đề nghị hãng xe taxi giám định thiệt hại.