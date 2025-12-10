Tạm giữ tài xế xe tải dừng lại rồi cán qua người nạn nhân 10/12/2025 21:25

(PLO)- Theo clip ghi lại, sau cú tông mạnh nạn nhân nằm bất động trên đường nhưng tài xế vẫn để chiếc xe di chuyển cán qua người nạn nhân.

Ngày 9-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đồng Văn Nhật (35 tuổi, trú tại xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, trưa cùng ngày Đồng Văn Nhật điều khiển xe tải chở theo phụ xe Lý Sách (21 tuổi) lưu thông trên tuyến ĐT757 theo hướng xã Long Hà – xã Tân Hưng.

Đồng Văn Nhật bị cơ quan công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Trung Sơn (xã Tân Hưng), Nhật lái xe vượt ô tô đi điều khiển cùng chiều phía trước, sau đó tiếp tục vượt một xe bồn đang dừng bên lề phải, thì xảy ra va chạm với ông PVĐ (trú tại xã Tân Hưng) đang đi bộ qua đường khiến ông Đ bất động.

Trước đó, PLO đưa tin, toàn bộ vụ tai nạn đã được camera hành trình của một ô tô đi phía sau ghi lại. Cú tông mạnh của chiếc xe tải khiến ông Đ ngã văng ra đường, nằm bất động ngay trước đầu xe tải.

Sau khi va chạm nạn nhân nằm bất động trước đầu xe. Ảnh: Cắt từ clip

Chiếc xe tải dừng lại khoảng 3 giây, sau đó tài xế tiếp tục cho xe tiến lên phía trước, khiến cả bánh trước và bánh sau cán qua người ông Đ.

Clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người dân bức xúc, phẫn nộ trước hành động của tài xế.