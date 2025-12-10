Bản tin tối 10-12: Bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở; Tin vui cho phụ nữ sinh con từ ngày 1-7-2026 10/12/2025 20:00

(PLO)- Bản tin tối 10-12: Tin vui cho phụ nữ sinh con từ ngày 1-7-2026; Bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở; Ma túy fentanyl cực độc tiếp tục xuất hiện tại Việt Nam và cảnh báo của C04; Ukraine sẵn sàng ngừng bắn một phần, Nga nêu thời điểm chấm dứt xung đột...

Bản tin tối 10-12: Bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở; Phụ nữ sinh con hưởng ưu đãi mới

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội chính thức thông qua Luật Dân số với nhiều quy định mới liên quan đến truyền thông dân số, duy trì mức sinh thay thế, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, riêng một số chính sách hỗ trợ sinh con bắt đầu áp dụng từ ngày 1-1-2027.

Luật Dân số quy định phụ nữ sinh con thứ 2 nghỉ thai sản 7 tháng, lao động nam nghỉ 10 ngày khi vợ sinh; cùng với đó là nhiều chính sách hỗ trợ sinh con và ưu tiên nhà ở xã hội.

Cũng tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Luật vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ 1-1-2026, có nhiều điểm mới đáng chú ý, theo đó sẽ có bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc và không cấp bằng trung học cơ sở.