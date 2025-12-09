Nhiều ngân hàng bơm vốn, giảm lãi cho vùng bão lũ 09/12/2025 14:00

Mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết tín dụng toàn nền kinh tế tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Tính đến ngày 27-11, dư nợ tín dụng đạt hơn 18,2 triệu tỉ đồng, tăng 16,56% so với cuối năm trước. Đây là mức tăng cao hơn mặt bằng nhiều năm gần đây.

250.000 khách hàng được kích hoạt hỗ trợ sau bão lũ

Liên quan đến việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu thiệt hại do thiên tai, bão lũ từ tháng 7 đến nay, Phó Thống đốc cho hay các đợt mưa bão đã ảnh hưởng tới khoảng 250.000 khách hàng, với tổng dư nợ bị ảnh hưởng gần 60.000 tỉ đồng.

Trước tình hình đó, NHNN đã chủ động kích hoạt nhiều giải pháp hỗ trợ tín dụng. Trong đó bao gồm triển khai các gói vay với lãi suất thấp hơn thông thường, nhằm giúp người dân và doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất, ổn định hoạt động kinh doanh.

Theo ông Hà, NHNN đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN chi nhánh tại những địa phương bị ảnh hưởng. NHNN yêu cầu khẩn trương rà soát thiệt hại, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, đồng thời áp dụng kịp thời các biện pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn.

Trên thực tế, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho nhiều khách hàng bị ảnh hưởng. Các đơn vị này đồng thời giảm lãi suất từ 0,5% - 2%/năm trong thời gian 3-6 tháng cho gần 24.000 khách hàng, với tổng dư nợ xấp xỉ 14.000 tỉ đồng. Song song đó, hệ thống ngân hàng cũng triển khai các chương trình cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão với quy mô ưu đãi lên tới 70.000 tỉ đồng.

Phó Thống đốc cho biết thêm, đến nay, các tổ chức tín dụng đã giải ngân cho vay gần 1.500 tỉ đồng cho khoảng 6.500 khách hàng. Trong đó đối với ngành nông, lâm, thủy sản, đã giải ngân cho vay khoảng 600 tỉ đồng cho khoảng 4.000 khách hàng.

Chỉ riêng tại Agribank ghi nhận khoảng 26.330 khách hàng bị ảnh hưởng, trong đó thiệt hại ước tính khoảng 3.680 tỉ đồng. Ảnh: Agribank

Ngân hàng thương mại đồng loạt giảm lãi, cơ cấu nợ

Một số ngân hàng thương mại đã nhanh chóng nhập cuộc, triển khai cơ chế hỗ trợ từ giảm lãi, cơ cấu nợ đến mở rộng hạn mức tín dụng nhằm kịp thời tiếp sức người dân và doanh nghiệp sau thiên tai.

Đơn cử, Agribank vừa áp dụng chính sách giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi), bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão. Chính sách này giúp người dân và doanh nghiệp sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế địa phương.

Theo báo cáo đến ngày 25-11, hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank ghi nhận khoảng 26.330 khách hàng bị ảnh hưởng, với tổng dư nợ khoảng 11.250 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại ước tính khoảng 3.680 tỉ đồng.

Tương tự, gần đây Vietbank công bố triển khai gói tín dụng đặc biệt, hướng tới việc đồng hành cùng người dân tái thiết cuộc sống do mưa lũ kéo dài tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Theo đó, nhà băng này dành riêng gói vay với lãi suất cố định 0%/năm trong 3 tháng đầu. Từ tháng thứ tư đến tháng thứ 12, lãi suất áp dụng 8,5%/năm, đi kèm thời gian ân hạn gốc tối đa 12 tháng. Việc này giúp giảm áp lực trả nợ trong giai đoạn người dân tập trung khắc phục thiệt hại.

Theo Vietbank, ngân hàng đã khẩn trương rà soát mức độ ảnh hưởng tại các địa phương, từ đó ban hành gói tín dụng ưu đãi nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu như sửa chữa, xây mới nhà ở; mua sắm vật dụng gia đình hoặc bổ sung chi phí sinh hoạt. Chương trình được triển khai từ nay đến hết ngày 31-3-2026.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank, cho biết ngân hàng hiện cũng đang triển khai gói hỗ trợ lãi suất dành cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Gói này được thiết kế với tổng hạn mức lên tới 2.000 tỉ đồng cho nhóm khách hàng cá nhân. Người vay được hưởng mức giảm lãi lên đến 2%/năm trong 6 tháng, tùy theo mức độ thiệt hại và hồ sơ chứng minh ảnh hưởng do thiên tai.

Các trường hợp đủ điều kiện có thể bao gồm: Khách hàng vay mua xe để phục vụ hoạt động kinh doanh nhưng phương tiện bị hư hỏng do bão lũ khiến dòng tiền bị gián đoạn, hoặc khách hàng bị sụt giảm thu nhập từ 70% trở lên do tác động trực tiếp của thiên tai. Những trường hợp này sẽ được TPBank xem xét hỗ trợ theo quy định của chương trình.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, TPBank cũng có gói hỗ trợ tương tự dành cho hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa bão. Chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp có cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện vận tải bị hư hại dẫn tới doanh thu sụt giảm từ 70% trở lên.

Tổng hạn mức hỗ trợ cho nhóm này cũng là 2.000 tỉ đồng. Trong đó, 800 tỉ đồng được phân bổ cho các khoản vay giải ngân mới, với mức ưu đãi giảm tối đa 1% lãi vay trong thời gian tối đa 3 tháng, áp dụng cho các khoản giải ngân đến hết ngày 31-1-2026. Phần còn lại 1.200 tỉ đồng được dành cho các khoản vay hiện hữu, với mức giảm lãi suất lên đến 2%/năm, giữ nguyên trong suốt thời gian hỗ trợ đến hết ngày 31-3-2026.

"Một trong những điều kiện để các khoản vay được xem xét hỗ trợ là mức lãi suất hiện tại trên 7%/năm đối với vay ngắn hạn và trên 9%/năm đối với vay trung dài hạn", ông Hưng cho biết thêm.