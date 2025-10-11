Agribank triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, lũ 11/10/2025 19:35

(PLO)- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, với vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, Agribank triển khai chính sách giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi), bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão, giúp người dân và doanh nghiệp sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế địa phương.

Các cơn bão liên tiếp trong tháng 9 và 10-2025 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Để hỗ trợ các tỉnh, thành phố và người dân khắc phục hậu quả, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại của khách hàng đang vay vốn, kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Chủ động, kịp thời hỗ trợ khách hàng vùng thiên tai

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã ngay lập tức ban hành văn bản chỉ đạo các chi nhánh triển khai các giải pháp hỗ trợ đối với khách hàng bị thiệt hại về người, tài sản, vật tư, cây trồng, vật nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực tiếp bị ảnh hưởng của bão và lũ lụt sau bão.

Theo đó, đối với dư nợ hiện hữu (bao gồm VND và USD) tại thời điểm 30-9-2025 (không bao gồm các khoản vay đang áp dụng các chương trình ưu đãi lãi suất khác tại Agribank), căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng, Agribank giảm từ 0,5% đến 2%/năm lãi suất cho vay, đồng thời miễn 100% lãi quá hạn, lãi chậm trả trong thời gian từ 1-10 đến 31-12-2025.

Đối với khoản vay mới phát sinh từ ngày 1-10 đến 31-12-2025, Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay so với lãi suất áp dụng tại thời điểm giải ngân, áp dụng trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân.

Song song với chính sách giảm lãi suất cho vay, Agribank còn đồng bộ triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khác: (i) cơ cấu lại thời hạn trả nợ; (ii) miễn, giảm lãi vay; (iii) tiếp tục cho vay mới với lãi suất ưu đãi, giúp khách hàng khôi phục hoạt động sản xuất – kinh doanh và ổn định đời sống sau thiên tai.

Lãnh đạo Agribank trực tiếp đến vùng bão lũ, sẻ chia cùng người dân

Thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và truyền thống “Agribank – Nghĩa tình vì cộng đồng”, ngay sau bão, các đoàn công tác của Agribank đã trực tiếp đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề để nắm bắt tình hình thiệt hại, chỉ đạo hỗ trợ khách hàng và trao kinh phí an sinh xã hội hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục hậu quả.

Trong các ngày 30-9 / 1-10-2025, trước tình hình cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho người dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, đoàn công tác do đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank, đã làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An để nắm bắt thực tế hoạt động của các đơn vị và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời trao kinh phí an sinh xã hội hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, với tinh thần “tương thân tương ái”, từ đầu năm 2025 đến nay, Agribank đã dành gần 40 tỷ đồng tài trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai trong tổng số hơn 400 tỷ đồng chi ủng hộ cho các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội.

Với các chính sách đồng bộ được triển khai kịp thời, Agribank mong muốn hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa chi phí, có thêm nguồn lực để sớm vượt qua khó khăn, tái thiết hoạt động sản xuất – kinh doanh, ổn định cuộc sống.