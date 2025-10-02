Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc và chỉ đạo các chi nhánh ở Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10 02/10/2025 14:29

(PLO)- Trong các ngày 30-9 và 1-10-2025, trước tình hình bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, đoàn công tác do ông Tô Huy Vũ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank dẫn đầu đã làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đoàn công tác nắm bắt thực tế, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai và trao 5 tỷ đồng ủng hộ an sinh xã hội, hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương.

Nắm bắt tình hình thực tế

Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 với sức gió mạnh cấp 10–11, giật cấp 12–13, kèm mưa lớn kéo dài. Bão đã gây ngập úng, sạt lở tại nhiều khu vực, ảnh hưởng tới hàng nghìn hộ dân và hoạt động sản xuất nông nghiệp – lĩnh vực phục vụ chính của Agribank. Một số điểm giao dịch của ngân hàng bị ngập nước, song không có thiệt hại về người và tài sản.

Đoàn công tác của Agribank gồm lãnh đạo Hội đồng thành viên, Ban điều hành và các đơn vị Trụ sở chính đã trực tiếp làm việc với Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An, Nam Nghệ An và Nghệ An, lắng nghe báo cáo về công tác ứng phó và khắc phục sau bão.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank cùng đoàn công tác Trụ sở chính làm việc tại Agribank Chi nhánh Nghệ An.

Trước đó, căn cứ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và Agribank, các chi nhánh tại Nghệ An đã chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai, duy trì trực 24/24, phối hợp cơ quan chức năng đảm bảo an ninh, an toàn trong giao dịch và quản lý kho quỹ. Hệ thống ATM, POS, Internet Banking, Mobile Banking được chuẩn bị kịch bản ứng phó, nhiều máy ATM đã được di dời đến vị trí an toàn, tránh rủi ro rò rỉ điện và đảm bảo phục vụ khách hàng.

Các kho quỹ được kiểm tra, bảo quản nghiêm ngặt; tài sản, tiền mặt, hồ sơ lưu trữ được sắp xếp trong két sắt, thùng kín để tránh ẩm ướt, hư hỏng. Nhờ sự chuẩn bị này, Agribank không ghi nhận thiệt hại về tài sản ngân hàng, đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên.

Chỉ đạo khẩn trương khắc phục

Tại các buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV Agribank Tô Huy Vũ biểu dương nỗ lực của cán bộ, nhân viên tại Nghệ An đã kiên trì bám trụ, bảo vệ tài sản, duy trì hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ông nhấn mạnh tinh thần “bám đất, bám dân”, kiên định sứ mệnh phục vụ “tam nông”.

Chủ tịch HĐTV cũng yêu cầu các chi nhánh:

Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, khôi phục cơ sở vật chất.

Bảo đảm hoạt động liên tục, an toàn, đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân.

Tiếp tục chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường của hoàn lưu sau bão và mùa mưa lũ.

Theo báo cáo, cơn bão đã khiến Nghệ An có hơn 19.200 ngôi nhà bị tốc mái, trên 2.200 ngôi nhà ngập lụt, gây thiệt hại lớn đến khách hàng Agribank, đặc biệt là hộ gia đình có tài sản đảm bảo bằng đất đai, nhà ở, cây trồng, vật nuôi.

Chủ tịch HĐTV chỉ đạo các chi nhánh phải rà soát toàn bộ danh mục tín dụng, xác định khách hàng bị ảnh hưởng để kịp thời đưa ra giải pháp hỗ trợ. Agribank sẽ triển khai các gói tín dụng ưu đãi, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng nhằm giúp người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh. Đồng thời, ngân hàng cũng nghiên cứu ban hành chương trình tín dụng đặc thù cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi trong thời gian sớm nhất.

Song song đó, Agribank sẽ đẩy mạnh phát triển sản phẩm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm thiên tai, giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro lâu dài, đồng thời giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng.

Đồng hành cùng người dân vùng bão lũ

Trong khuôn khổ chuyến công tác, thay mặt Agribank, Chủ tịch HĐTV Tô Huy Vũ đã trao 5 tỷ đồng từ Quỹ phúc lợi của ngân hàng để hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại Nghệ An. Nguồn kinh phí này sẽ được ưu tiên cho các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao vai trò của Agribank không chỉ trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn mà còn trong công tác thiện nguyện, góp phần ổn định đời sống người dân sau thiên tai.

Tại lễ khai trương các chi nhánh trên địa bàn, đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao ủng hộ an sinh xã hội chung tay cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Trong nhiều năm qua, đặc biệt tại miền Trung – khu vực thường xuyên hứng chịu bão lũ, Agribank đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực như: xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa” cho hộ dân mất nhà do lũ quét, tài trợ phục hồi hạ tầng thiết yếu (trường học, trạm y tế), trao học bổng và đồ dùng học tập cho học sinh vùng lũ, hỗ trợ cây – con giống và thiết bị sản xuất để giúp người dân tái thiết cuộc sống.

Khẳng định vai trò ngân hàng vì cộng đồng

Các hoạt động an sinh xã hội đã trở thành một phần cốt lõi trong triết lý hoạt động “Ngân hàng vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững” của Agribank. Với sự hiện diện rộng khắp ở khu vực nông nghiệp, nông thôn – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, Agribank luôn coi việc đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng người dân là trách nhiệm song hành với hoạt động kinh doanh.

Chuyến công tác tại Nghệ An một lần nữa khẳng định vai trò của Agribank với tư cách ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng vượt qua khó khăn, góp phần ổn định đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương.