Ngân hàng chính sách giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế 26/11/2025 09:40

(PLO)- Giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng chính sách xã hội triển khai, nhằm tăng cường hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế và khu vực khó khăn.

Ngày 26-11, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Đà Nẵng cho hay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 2553/QĐ-TTg ngày 21-11-2025 về việc giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH triển khai, nhằm tăng cường hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế và khu vực khó khăn.

Cụ thể, lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và chương trình cho vay học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg được điều chỉnh giảm từ 6,6%/năm (tương đương 0,55%/tháng) xuống còn 6,24%/năm (0,52%/tháng).

Giảm lãi suất cho vay nhằm tăng cường hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế và khu vực khó khăn. Ảnh: CS

Chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại khu vực khó khăn, lãi suất giảm từ 9,0%/năm (tương đương 0,75%/tháng) xuống còn 7,8%/năm (tương đương 0,65%/tháng).

Chương trình cho vay cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được điều chỉnh giảm lãi suất từ 9,0%/năm (tương đương 0,75%/tháng) xuống 8,4%/năm (tương đương 0,70%/tháng). Mức lãi suất mới được áp dụng từ ngày 1-12-2025 đối với các khoản vay còn dư nợ tại NHCSXH.

Được biết, mới đây, ngày 11-11, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) nhằm thông qua các tờ trình quan trọng do UBND TP trình.

Theo đó, các đại biểu HĐND TP đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc bổ sung nguồn vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP 200 tỉ đồng để cho người dân thiệt hại vì mưa lũ vay.

Gói 200 tỉ đồng này nhằm hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống sau khi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, lũ lụt, nhất là những hộ nghèo, hộ chính sách.

Theo UBND TP Đà Nẵng, ngân sách TP đã ủy thác hàng năm qua NHCSXH để cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn TP theo quy định của HĐND TP.

Từ đầu năm đến nay, chi nhánh ngân hàng này đã cho vay hơn 3.500 tỉ đồng. Tổng số vốn ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng là 400 tỉ đồng.

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng, hộ nghèo và các hộ chính sách bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều hộ dân mất nhà cửa, vật nuôi, cây trồng... ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và sinh kế của người dân.